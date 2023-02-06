Люди гибли прямо в кроватях, других заваливало заживо: адские землетрясения в Турции могли унести жизни 10 тысяч человек

Сергей Станкевич Фото: Александр ГАМОВ

…- Сергей Борисович, я почему вам позвонил? Знаю, что у вас очень тесные контакты с Турцией (в хорошем смысле), вы там часто бываете, и наверняка сегодня туда звонили. Информации, на самом деле, не так много. Скажите, с кем вам удалось сегодня созвониться, поговорить? И что добавите к тому, что мы сейчас слышим, видим (я имею в виду, по телевидению), за что переживаем?

- Я поговорил с людьми, в основном, представляющими такой научный и журналистский корпус в Турции – и в Стамбуле, и в Анкаре.

Пока еще очень многое неясно…

Землетрясение произошло ночью недалеко от города Газиантеп, на юге Турции, прямо на турецко-сирийской границе.

Таким образом, в зоне бедствия оказались четыре государства – Турция, Сирия, Афганистан и Ливан.

Причем, именно в ночное время был самый мощный первый удар, который оценивается в 7,8 - 7,9 баллов (магнитуда), это очень сильно. А затем последовали затухающие удары, но они тоже были достаточно мощными.

Люди во время первых толчков спали. Здания рухнули, и многих, увы, раздавило прямо в кроватях. А еще люди оказались в ловушке, под обломками уже полуразрушенных зданий, и эти дома продолжали рушиться от последовавших затем новых ударов.

- Что говорят в Стамбуле и Анкаре о количестве погибших, вообще - пострадавших?

- Точное число пострадавших пока неизвестно.

Специалисты-спасатели, которые уже работают, говорят, что наиболее вероятное число погибших будет в интервале от тысячи до десяти тысяч человек.

- Сергей Борисович, удалось ли вам с кем-то поговорить из нашего посольства или с людьми, которые контактируют с сотрудниками дипломатического представительства России в Турции?

- Нет, не получилось.

Я думаю, что все они сейчас тоже в таких полевых условиях работают.

Единственное, что я ещё уточнил, позвонив на строительную площадку, где сооружается совместно с Россией атомная станция «Аккую» и где в этом году запланирован пуск первого блока… (А выбор этого места для строительства и делался с учетом близкой к нулевой сейсмической активности.) Ну, и там мне сказали, что никаких толчков не ощущалось.

Так что, хотя бы вот здесь ситуация достаточно стабильная.

Многое станет ясно завтра, когда отработают по самой срочной программе спасатели.

Может быть, добавятся международные специалисты, в том числе из России. Этот вопрос, насколько я знаю, обсуждается.

- На самом деле он уже, по сути, решен, наши спасатели просто ждут команды. В Турцию готовы вылететь два самолета Ил - 76 и 100 специалистов, а может быть, и больше. Сергей Борисович, с турецкими гражданами, с очевидцами трагедии, вам удалось по телефону поговорить, что они сообщают?

- Нет, я разговаривал только с теми, кто в Стамбуле и Анкаре или в провинции Мерсин.

То есть, это все-таки не то место, где происходили основные толчки, там разрушений не было.

- А как обстановка в Анкаре, в Стамбуле?

- Ну, люди переживают трагедию. Потому что у многих там, в зоне землетрясения, родственники, знакомые, так что все - на телефоне, все на нервах.

Конечно, трагедия очень серьезная.

Хотя Турция, в принципе, сталкивается с такого рода испытаниями время от времени (предыдущее землетрясение было в 2020-м), нынешнее - достаточно серьезное.

Все-таки это, действительно, нечто особенное.

То есть, здесь масштабы могут быть выше, чем все остальные чрезвычайные ситуации за предшествующие десятилетия.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович.

- Соболезнования нашим турецким партнерам. И, надеюсь, что многие еще могут быть спасены.

- Ну, и сирийским партнерам тоже - соболезнуем и сочувствуем.

- Конечно. Сирийским, афганским. Ливан был меньше затронут.