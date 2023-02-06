Датчане не пожелали работать в праздник ради помощи Украине

Лишить людей законного выходного ради непонятных политических вывертов? Не выйдет! Фото: REUTERS

С 1686 года народ этого маленького королевства с радостью отмечает праздник под названием День Великой молитвы. Он приходится на четвертую пятницу после Пасхи. Религиозный его смысл давно размылся, для большинства - это дополнительный выходной в весенний денек, который в хорошую погоду можно провести на природе, а в ненастную - посидеть с друзьями, традиционно мешая знаменитое местное пиво с не менее известной настойкой, известной у нас под названием Капли датского короля.

И вдруг новое правительство, едва придя к власти полтора месяца назад, этот почитаемый три с половиной века обычай решило поломать. Мол, хватить нежиться, давайте сакральную пятницу сделаем рабочей. В минфине уже подсчитали, что дополнительная трудовая вахта позволит пополнить бюджет на 3,2 миллиарда датских крон. И применение им уже нашли - деньги пойдут на увеличение оборонного бюджета в контексте событий на Украине. Дания, кстати, наряду с другими странами НАТО по мере возможностей активно помогает киевскому режиму поставками вооружений и амуниции.

Но не тут-то было! "Лишить людей законного выходного ради непонятных политических вывертов? Не выйдет!" - решили датские профсоюзы и вывели в воскресенье на митинг 50 тысяч человек. Для крошечной Дании цифра весьма внушительная. Люди собрались на площади перед дворцом Кристиансборг в Копенгагене, где заседает парламент страны. Потрясая плакатами "Отдайте наш праздник!" и "Нет войне!", они выразили свое отношение к правительственной инициативе громким нескончаемым свистом.

Руководство профсоюзов надеется, что этот свист дошел до ушей членов кабинета министров. Тем более, что видные экономисты Дании уверены, что отмена Дня Великой молитвы не нужна. Вместо этого, по их мнению, дополнительные деньги можно извлечь за счет сокращения государственных расходов.