Анекдоты: Социальные сети однозначно продемонстрировали, что мы живем в эпоху великих орфографических открытий

В детстве родители берегли меня от жестокой правды жизни и как могли скрывали, что детский труд запрещен законом.

* * *

Пришла квитанция за отопление - кажется, меня перепутали с городской баней.

* * *

Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза...

* * *

Не понимаю мужскую логику.

Значит, если девушка за рулем, так сразу: «Обезьяна с гранатой»... А как продавать машину, так: «В идеальном состоянии, ездила девушка».

* * *

- Я уже больше не прячу от жены заначку.

- Некуда?

- Нечего…

* * *

Приказ Байдена: «Выделить в качестве гуманитарной помощи Украине победу на «Евровидении» под 1,5% годовых».

* * *

В Сибири зима считается начавшейся, когда мужики, выходя на балкон покурить, надевают кроме трусов шапку-ушанку.

* * *

- Алло! Если вы не заплатите, мы снимем колеса с вашего автомобиля. Это шиношантаж!

* * *

В клинике пластической хирургии:

- А что у вас за красавчик двор подметает?

- Это дворник, денег нет, директор ему операциями зарплату выдает.

* * *

А вы знаете, что дорожные знаки с цифрами - это не ограничения скорости движения. Это обозначения максимальной скорости полета ангела-хранителя!

* * *

Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов.

* * *

- Теперь каждый день новые места, новые люди.

- Новая разъездная работа?

- Нет, склероз.

* * *

Вот уже который день подряд на входе в наш торговый центр плохо одетый мужчина проводит социологический опрос на тему наличия у прохожих мелких наличных денег.

* * *

Любопытный Робин Гуд в бане подглядывал за богатыми и рассказывал бедным.

* * *

Единственные, кто не ворует контент друг у друга, - это сайты погоды, на разных сайтах - разный прогноз.

* * *

- Пап, а почему депутаты все время говорят, что примут закон после третьего чтения?

- Не знаю, сын. Может быть, с третьего раза понимают прочитанное?

* * *

Иди против системы! Начни толстеть к лету!

* * *

- Отчего умерла ваша теща?

- Слишком быстро щелкала семечки.

- Подавилась?

- Нет, захлебнулась подсолнечным маслом.

* * *

Парень приходит к приятелю:

- У меня на завтра назначена свадьба.

- Да?! А кто невеста-то? Я ж вообще о ней не в курсе.

- И она о тебе. Поэтому я у тебя спрятаться и решил.

* * *

Купили дочери домик для Барби, пришли домой, распаковали, а там уже на первом этаже - «Пятерочка».