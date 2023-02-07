Анекдоты: Социальные сети однозначно продемонстрировали, что мы живем в эпоху великих орфографических открытий

В детстве родители берегли меня от жестокой правды жизни и как могли скрывали, что детский труд запрещен законом.
* * *
Пришла квитанция за отопление - кажется, меня перепутали с городской баней.
* * *
Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза...
* * *
Не понимаю мужскую логику.
Значит, если девушка за рулем, так сразу: «Обезьяна с гранатой»... А как продавать машину, так: «В идеальном состоянии, ездила девушка».
* * *
- Я уже больше не прячу от жены заначку.
- Некуда?
- Нечего…
* * *
Приказ Байдена: «Выделить в качестве гуманитарной помощи Украине победу на «Евровидении» под 1,5% годовых».
* * *
В Сибири зима считается начавшейся, когда мужики, выходя на балкон покурить, надевают кроме трусов шапку-ушанку.
* * *
- Алло! Если вы не заплатите, мы снимем колеса с вашего автомобиля. Это шиношантаж!
* * *
В клинике пластической хирургии:
- А что у вас за красавчик двор подметает?
- Это дворник, денег нет, директор ему операциями зарплату выдает.
* * *
А вы знаете, что дорожные знаки с цифрами - это не ограничения скорости движения. Это обозначения максимальной скорости полета ангела-хранителя!
* * *
Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов.
* * *
- Теперь каждый день новые места, новые люди.
- Новая разъездная работа?
- Нет, склероз.
* * *
Вот уже который день подряд на входе в наш торговый центр плохо одетый мужчина проводит социологический опрос на тему наличия у прохожих мелких наличных денег.
* * *
Любопытный Робин Гуд в бане подглядывал за богатыми и рассказывал бедным.
* * *
Единственные, кто не ворует контент друг у друга, - это сайты погоды, на разных сайтах - разный прогноз.
* * *
- Пап, а почему депутаты все время говорят, что примут закон после третьего чтения?
- Не знаю, сын. Может быть, с третьего раза понимают прочитанное?
* * *
Иди против системы! Начни толстеть к лету!
* * *
- Отчего умерла ваша теща?
- Слишком быстро щелкала семечки.
- Подавилась?
- Нет, захлебнулась подсолнечным маслом.
* * *
Парень приходит к приятелю:
- У меня на завтра назначена свадьба.
- Да?! А кто невеста-то? Я ж вообще о ней не в курсе.
- И она о тебе. Поэтому я у тебя спрятаться и решил.
* * *
Купили дочери домик для Барби, пришли домой, распаковали, а там уже на первом этаже - «Пятерочка».