Видео Никиты Михалкова после болезни: режиссер поразил внешним видом

Актер, режиссер Никита Михалков в сцене из спектакля "12". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Никита Михалков к радости поклонников появился на публике. Легендарный режиссер впервые после выписки из больницы блистал на сцене в спектакле "12" в Театре сатиры.

Никита Михалков поразил зрителей внешним видом. Прославленный режиссер вышел на сцену в спектакле по своему фильму "12". Мэтр отметил, что врачи разрешили ему возобновить выступления.

Никита Сергеевич приступил к репетициям в театре несколько дней назад. А 6 февраля впервые после болезни появился на публике, передает 5-tv.ru.

Стоит отметить, что зрители были приятно удивлены увидеть Михалкова в прекрасной форме. Оскароносный режиссер, как шептались в антракте театралы, просто блистал на сцене. Многие отметили, что Никита Сергеевич хоть и немного изменился внешне за время болезни, но худоба ему к лицу.

Напомним, режиссер неделю провел в реанимации. Уточнялось, что артист находился в тяжелом состоянии, у него было значительное поражение легких. У мэтра выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Опасения вызывали и его хронические болезни, которые обострились. Врачи боялись, что случится инфаркт. К всеобщей радости не только родных и близких, но и простых россиян 77-летний Михалков смог победить недуг. 24 января он сообщил, что его выписали. Он поблагодарил всех неравнодушных за молитвы и теплое отношение.