Герой спецоперации «Z» рядовой Быков выбил врага с оборонительных рубежей

Старший лейтенант Руслан МАВЛИКАСОВ и Рядовой Иван БЫКОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Мужественные подвиги достовернее слов»!

ПРИКРЫЛ РАНЕНЫХ БРОНЕЙ И ГЛАВНЫМ КАЛИБРОМ

Старший лейтенант Руслан МАВЛИКАСОВ

«В ходе ведения оборонительных действий в районе стратегически важного населенного пункта экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Руслана Мавликасова выполнял задачу по удержанию позиций российских подразделений от фланговых атак украинских боевиков. Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили командиру танка и его экипажу уничтожить бронеавтомобиль, два пикапа националистов, оснащенных пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов западного производства, а также большое количество пехоты украинских боевиков. Получив указания старшего начальника, под огнем противника экипаж танка Мавликасова оперативно провел эвакуацию раненых российских военнослужащих с поля боя, а затем вернулся на свои позиции и продолжил выполнение боевой задачи. Уверенные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Руслана Мавликасова и его экипажа нанесли значительный урон украинским боевикам, способствовали удержанию стратегически важного населенного пункта под контролем российских подразделений, а также позволили сохранить жизни раненых военнослужащих».

ВЫБИЛ ВРАГА С ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ

Рядовой Иван БЫКОВ

«В ходе ведения боевых действий по освобождению населенного пункта от украинских националистов наводчик-оператор рядовой Иван Быков выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника. В глубине обороны боевиков, Иван обнаружил замаскированный опорный пункт националистов. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны националистов, рядовой Быков корректировал огонь танка. Своевременно вскрывая места сопротивления, где находились националисты и их бронетехника, оперативно перенаправлял туда огонь российских танкистов. Благодаря профессиональным действиям рядового Быкова был уничтожен легко бронированный автомобиль американского производства, две установки противотанковых управляемых ракет, пулеметный расчет и до двух десятков украинских националистов. В результате точного огня российского экипажа противник был выбит с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского выставочного рейтинга «Лучшие собаки России-2022». Среди победителей в служебной номинации «Лучший кинолог и служебная собака» специалисты кинологической службы Росгвардии и их питомцы, принимавшие участие в специальной военной операции.

В номинации «Лучший кинолог и лучшая служебная собака Росгвардии» отмечен старший инструктор кинологического центра ОДОН войск национальной гвардии прапорщик Юрий П. со своим служебным псом Интером породы бельгийская овчарка. На награждение кинолог пришел с новой напарницей Улей, которую он обучает поиску взрывчатых веществ, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

В Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского выставочного рейтинга «Лучшие собаки России-2022»

А вот Интера убили в зоне специальной военной операции украинские националисты. В ходе несения боевой службы на наблюдательном посту Юрий и Интер попали под артобстрел. Кинолог получил тяжелое осколочное ранение, а его четвероного напарника от полученных травм спасти не удалось.

В этой же номинации отличились полицейский-кинолог инженерно-технического отделения ОМОН «Скорпион-Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан старший прапорщик полиции Евгений С. и его боевая напарница немецкая овчарка Дори. Тандем специализируется на поиске и обнаружении взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов. Вместе со своим хозяином Дори уже успела побывать в зоне специальной военной операции. На ее счету более 150 боевых выходов, в ходе которых были обнаружены десятки взрывоопасных предметов, схронов с оружием и боеприпасами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала специальной военной операции кинологи Росгвардии и их питомцы обнаружили 77 схронов противника, более 30 тысяч взрывоопасных предметов, свыше 720 кг. взрывчатых веществ, более 260 тысяч боеприпасов различного калибра и около 270 единиц огнестрельного оружия.