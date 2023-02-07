Вином Россию напоят, хоть и не по любви

Параллельный импорт работает, поэтому без привычного нам вина мы точно не останемся Фото: Shutterstock

Опять нет повода не выпить за крепкую (даже крепленую!) дружбу народов - всем козням политиков назло. Помните, как прошлой весной мировые производители выпивки уходили из России, ЕС запретил к ввозу вина дороже 300 евро, и мы готовились прощаться с европейским алкоголем? Зря готовились. В прошлом году поставки вина в Россию из Италии выросли аж на 19%, из Испании - на 11%, из Португалии - на 27%. А общий объем винного импорта в прошлом году подскочил на 10%. Такую статистику обнародовал РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

АНОМАЛЬНЫЙ ГОД

- 2022 год был аномальным и для производителей, и для импортеров, - рассказал руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - В первый квартал все еще работало, хотя начинались санкции. Но уже тогда была полная неопределенность. Никто не понимал, что будет дальше, плюс курс валют взлетел до небес. Казалось, что импорт рухнет и его не будет. Опасаясь провала, наши производители алкоголя начали наращивать производство. В результате за II и III квартал они вышли в большой плюс. Образовались приличные запасы на складах, поэтому в IV квартале пришлось сокращать производство.

По словам Дробиза, у импортеров была иная ситуация - отложенная реакция. Курс взлетел, поставки сократились на 35 - 40%.

- А потом все как-то устаканилось, - продолжил эксперт. - И в августе, сентябре и октябре импорт резко пошел вверх. Тогда Евросоюз заявил, что за эти три месяца они отправили в Россию на 45% больше винодельческой продукции, чем в аналогичный период 2021 года. В итоге наш рынок перенасытился импортом. Его к нам привезли с избытком, на 7 - 8 месяцев вперед.

Однако в той непредсказуемой экономической ситуации излишки играют нам на руку. Пусть лучше на складах будет запас импорта, чем он станет дефицитом.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СРЕДНЯЯ ЦЕНА - 400 РУБЛЕЙ

Что любопытно, в прошлом году очень сильно нарастил объемы экспорта в Россию Узбекистан - почти в 6 раз.

- Узбекские вина хороши, особенно крепленые, - проводит экскурс Дробиз. - Но не нужно думать, что это экономическое чудо. В общем объеме импорта их доля - меньше 0,5%. А то, что европейцы наращивают объемы, удивляться не приходится. Наш рынок для них перспективен, и терять его никто не хочет. Тем более что поставки идут своим ходом, так как санкции недорогих вин не коснулись.

Что касается цен, то сейчас средняя цена бутылки вина, которую рассчитывает Росстат, равна 400 рублей, это на 12% больше, чем годом ранее.

- Прогнозы делать пока сложно, - говорит эксперт. - Но параллельный импорт работает, поэтому без привычного нам вина мы точно не останемся.