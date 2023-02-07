Вопрос дня: А каков и в чем ваш личный рекорд? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий Киселев, ветеран спецназа «Вымпел», писатель:

- Наши рекорды - это нормальная правда суровой жизни. А жизнь эта не вместит все качества русской души, которая может побить все возможные рекорды. Повседневность офицеров спецназа приводила к тому, что от твоих решений зависит жизнь и состояние многих вокруг. В Тбилиси, Баку, Никарагуа и Москве - у нас никто никогда вопросов ни о каких рекордах не ставил. Задача была - не допустить потерь.

Владимир Плющев, заслуженный тренер России по хоккею:

- Да, мы выжимаем максимальную отдачу от ребят. Но никогда на тренировках мы не ставили рекорды ни на скорость, ни на число бросков или голов. Это дурость и чепуха. Оказаться первым - важно. Чемпион мира Илья Ковальчук ставил рекорды не по скорости движения, а по скорости мысли.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- Мой рекорд - 1500 букетов, сделанных за сутки. Это было мероприятие очень серьезных людей. Никто не требовал отчета по срокам и стоимости - просто надо было это сделать и отдать.

Сергей Голов, глава Союза турагентств:

- В 1994 году я поставил рекорд на рейсе Москва - Тенерифе. На Ил-96 350 человек летели из Москвы в Тенерифе перед Новым годом, 23 декабря (самолет рассчитан на 300 - 435 пассажиров). И 150 человек не имели места на размещение. Мы добились, чтобы места им нашли. Да, это был мировой туристический рекорд.

Виктор Похмелкин, глава «Движения автомобилистов России»:

- После 20-летнего стажа я бросил курить, полгода мучился и 20 лет не курю. В Госдуме я за 4 созыва поставил рекорд по активности среди депутатов. Подал больше ста заявок.

Максим Алексеев, читатель сайта KP.RU:

- Своим достижением считаю стену квартиры в прихожей. Входишь в наш дом и видишь фото всех прадедов с дореволюционных годов, бабушек, мам и пап - как по линии жены, так и по моей. Дети обалдели, когда мы это сделали. А теперь, когда у них гости, показывают и рассказывают о своей родословной.

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