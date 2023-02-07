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Политика6 февраля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 7 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 февраля 2023 года
Александр КИСЛОВ
Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения СВО на Украине

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения СВО на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 февраля 2023 года.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что родные пленных из Украины просят не возвращать солдат ВСУ на родину.

Минобороны России официально сообщило о взятии Николаевки (Донецкая народная республика). Ее освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Израильская разведка Моссад заявила о потерях ВСУ в ходе российской военной спецоперации на Украине в 157 000 человек убитыми. Такие данные публикую с ссылкой на источники в Моссаде ряд турецких изданий.

Украинские военные готовятся осуществить кровавую провокацию в городе Краматорске, чтобы впоследствии обвинить российские Вооруженные силы в массовом убийстве безоружных мирных граждан. Об этом официально предупредило российское министерство обороны, подчеркнув, что данные о готовящейся провокации получены "из достоверных источников".

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