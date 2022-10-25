Контуженными идут в бой и ломают хребты врагам

Ведя личный состав в атаку, Герой России Капитан Александр Данилов был контужен, но продолжил стойко управлять боем роты. Фото: Министерство обороны РФ

Стали известны еще два офицера, что на днях были награждены высшими госнаградами страны - медалями «Золотая Звезда». Их, за образцовое выполнение боевых задач и героизм вручил в Национальном центре управления обороной глава военного ведомства Сергей Шойгу. Сегодня вы можете увидеть кадры этой торжественной встречи и вместе с боевыми офицерами пережить эти волнующие минуты.

ПЕРЕНЕС ДВЕ КОНТУЗИИ ЗА НЕДЕЛЮ БОЕВ

Капитан Александр Данилов

«Выполняя боевую задачу в передовом отряде подразделение под командованием командира роты морской пехоты капитана Александра Данилова выдвинулось в лесополосу в районе одного из населенных пунктов, рассредоточилось и заняло позиции. В ходе ведения наступательных действий, была выявлена диверсионно-разведывательная группа до 20 националистов. Завязался скоротечный бой, враг обратился в бегство и при отступлении вышел на командно-наблюдательный пункт капитана Александра Данилова.

Группа офицеров ведя прицельный огонь и метая ручные гранаты, сковали отступление диверсантов, прижали их к земле и не давая двигаться до последнего магазина, 25 минут вели бой ожидая прибытия штурмовой группы. В результате боя было уничтожено 10 националистов. Дождавшись прибывшей группы, перешли в наступление и, обходя оставшегося врага с флангов, приступили к его окружению.

Начался массированный обстрел лесополосы, позиций роты и стоянки техники. Капитан Александр Данилов быстро оценив обстановку принял решение на вывод роты из-под огня. Уверенно действуя под непрекращающимися разрывами снарядов офицер вывел свое подразделение и технику в безопасное место без потерь.

В результате разрыва снаряда на расстоянии менее 10 метров получил минно-взрывную травму, был контужен, не мог разговаривать и почти сутки находился без памяти. После оказания первой медицинской помощи, капитан Александр Данилов был отправлен в медицинское учреждение для восстановления, но от госпитализации отказался, лечился амбулаторно и через 4 дня снова вернулся в строй.

В дальнейшем капитан Александр Данилов при ведении наступательных действий, смело и уверенно управляя боем подразделения в одном из населенных пунктов, обеспечил выполнение поставленной боевой задачи. Ведя личный состав в атаку, от разрыва снаряда артиллерии на расстоянии 5 метров, ударной волной был отброшен в окоп и повторно получил минно-взрывную травму, ушиб правой стороны, был контужен, но продолжил стойко управлять боем роты. На подступах к занимаемому рубежу до темноты корректировал огонь артиллерии и руководил бронегруппой. Только с наступлением ночи, убедившись, что рубеж взят нашими войсками, офицер был госпитализирован».

ВЫТАЩИЛ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА ЭКИПАЖ ТАНКА

Старший лейтенант Руслан Курбанов

«Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе бригады морской пехоты, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. В связи с применением противником большого количества дистанционно устанавливаемых противопехотных мин, танковый взвод участвовал в доставке разведывательных и штурмовых групп наших войск в глубину обороны противника. При очередном возвращении в район, подконтрольный националистическим формированиям, танк старшего лейтенанта Курбанова вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. Несмотря на попадание в танк противотанковой ракеты «Джавелин», благодаря грамотным действиям Руслана и слаженности экипажа группа из 7 националистов была уничтожена ответным огнём.

Выстроившись в боевые порядки, штурмовые группы бригады приступили к взятию высоты. Взводу старшего лейтенанта Руслан Курбанова была поставлена боевая задача по огневому поражению обороны противника на фланге с целью отвлечения основных сил противника от направления главного удара. В результате смелых и решительных действий офицера под прямым вражеским артиллерийским огнем, прорвали оборону опорного пункта, уничтожив 3 БТР, 4 минометных расчета, 2 расчета ПТУР и более 40 националистов.

Продолжая наступательные действия один из танков взвода был атакован замаскированным расчетом ПТУР, в результате чего экипаж получил тяжёлую контузию и не мог управлять машиной. Увидев, что противник своими действиями планирует захватить танкистов в плен, старший лейтенант Курбанов незамедлительно выдвинулся на своей боевой машине на помощь раненым товарищам. Подобравшись к поврежденной машине, под огнем врага раненый экипаж был перемещен в командирский танк. Бегло осмотрев поврежденную машину и определив, что ее можно спасти, Руслан Курбанов направил свой танк с ранеными бойцами в безопасное место, а сам приступил к эвакуации поврежденной машины. Умело маневрируя под огнем врага офицер вывел танк в безопасный район сосредоточения наших войск.

При ведении боевых действий танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова уничтожил 38 единиц техники, из них 15 танков, 2 минометные батареи и около 250 националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Твери прошла встреча с мобилизованным гражданами

Певец Денис Майданов и артисты Театра Моссовета выступил для мобилизованных в Московской области. Заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов и артисты театра Моссовета провели концерт для более чем 200 мобилизованных военнослужащих в Московской области.

Культурно-патриотические мероприятия проводятся во всех воинских частях Западного военного округа (ЗВО) для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих. Выступление артистов состоялось в свободное от боевой подготовки время.

В то же время в Твери прошла встреча с мобилизованными военнослужащими. На мероприятии присутствовали представители Государственной Думы РФ, ветеран войны в Афганистане, волонтеры движения «Мы Вместе» и Юнармейцы.

Приятным для всех гостей мероприятия сюрпризом стало выступление российской певицы, одной из основательниц дуэта 2Маши - Марии Зайцевой. Певица исполнила свои популярные песни и пожелала всем военнослужащим успехов при выполнении поставленных задач.