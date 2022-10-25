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Звезды24 октября 2022 21:30

Гела Месхи променял экс-жену солиста «Uma2rman» на новую девушку

На премьере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» актер держал за руку красавицу-блондинку
Ирина СУХАНОВА
Гела Месхи с новой подругой.

Гела Месхи с новой подругой.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового приключенческого боевика «Либерея: Охотники за сокровищами». Фильм режиссера Глеба Орлова рассказывает о наших отечественных Индианах Джонсах – охотниках за легендарной библиотекой Ивана Грозного. По сюжету при строительстве московского метро рабочие находят драгоценный оклад, который доказывает – библиотека действительно существует. Спустя годы оклад попадает в руки ни о чем не подозревающего парня Ильи. И тут выясняется, что это ключ, с помощью которого можно отыскать библиотеку древнего царя. Илья и его приятели отправляются на поиски сокровищ, затерянных по всей России - от Вологды до Нарьян-Мара.

Тихон Жизневский сыграл в фильме «Либерея: Охотники за сокровищами» главную роль.

Тихон Жизневский сыграл в фильме «Либерея: Охотники за сокровищами» главную роль.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский (он сыграл Илью), Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров, Андрей Трушин, Мария Маслова и другие актеры.

Фильм выходит в прокат с 27 октября. Увидеть его до появления в кинотеатрах пришли звезды кино и шоу-бизнеса – актрисы Екатерина Шпица, Дарья Повереннова, певица Лена Катина, актер Владимир Яглыч, фигуристка Анастасия Гребенкина, художник Никас Сафронов и многие другие.

Алексей Серебряков.

Алексей Серебряков.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Всеобщее внимание в этот вечер привлек Гела Месхи. После развода с Екатериной Климовой актер долгое время скрывал свою личную жизнь. И лишь недавно, в сентябре этого года, появился на публике с эффектной брюнеткой – актрисой Натальей Земцовой, бывшей женой солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского.

Судя по всему, роман Месхи и Земцовой продлился недолго. Потому что в этот вечер Гела пришел на премьеру совсем с другой девушкой – красавицей-блондинкой. Новая избранница 36-летнего актера - обладательница стройной фигуры и высокого роста: она на полголовы выше Гелы с его 176 сантиметрами.

Гела Месхи и его спутница на красной дорожке держались за руки и сияли от счастья.

Гела Месхи и его спутница на красной дорожке держались за руки и сияли от счастья.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя спутницы Месхи осталось в секрете, однако всем присутствующим было очевидно, что Гелу и его девушку связывают не просто дружеские чувства. На красной дороже пара позировала вместе, крепко держась за руки. Актер и его подруга сияли счастливыми улыбками. К слову, на безымянном пальце правой руки новой избранницы Месхи красовалось колечко, очень похожее на обручальное.

На безымянном пальце правой руки спутницы Месхи красуется колечко, похожее на обручальное.

На безымянном пальце правой руки спутницы Месхи красуется колечко, похожее на обручальное.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Месхи долгое время надеялись, что он все-таки вернется к своей бывшей жене Екатерине Климовой. Тем более, что актриса сама то и дело намекала, что между ней и бывшим мужем осталась тесная связь. Они продолжают вместе воспитывать общую дочь Изабеллу. Гела, как заботливый отец, не пропускает ни одного важного события в жизни любимой дочурки. В этом году 1 сентября он сам отвел Изабеллу в первый класс.

Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым.

Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Месхи и Климову называли одной из самых красивых пар российского кино. Даже разница в возрасте (Екатерина был старше мужа на 8 лет) нисколько не сказывалась на них – настолько гармонично они выглядели вместе. И только когда Гела появился на публике с Натальей Земцовой, зрители поняли, что между ним и бывшей женой все окончательно осталось в прошлом.

Екатерина Шпица с сыном.

Екатерина Шпица с сыном.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году. Они познакомились на съемках сериала «Волчье сердце». Позже Гела признавался, что, как только увидел будущую жену на пробах, сразу потерял голову и больше ни о чем не мог думать, кроме как об этой женщине. Предложение Екатерине он сделал в Париже. В сентябре 2015 года у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году Климова подала на развод. Причину своего решения актриса до сих пор скрывает.

Владимир Яглыч.

Владимир Яглыч.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Художник Никас Сафронов.

Художник Никас Сафронов.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

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