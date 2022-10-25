Гела Месхи променял экс-жену солиста «Uma2rman» на новую девушку

Гела Месхи с новой подругой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового приключенческого боевика «Либерея: Охотники за сокровищами». Фильм режиссера Глеба Орлова рассказывает о наших отечественных Индианах Джонсах – охотниках за легендарной библиотекой Ивана Грозного. По сюжету при строительстве московского метро рабочие находят драгоценный оклад, который доказывает – библиотека действительно существует. Спустя годы оклад попадает в руки ни о чем не подозревающего парня Ильи. И тут выясняется, что это ключ, с помощью которого можно отыскать библиотеку древнего царя. Илья и его приятели отправляются на поиски сокровищ, затерянных по всей России - от Вологды до Нарьян-Мара.

Тихон Жизневский сыграл в фильме «Либерея: Охотники за сокровищами» главную роль. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский (он сыграл Илью), Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров, Андрей Трушин, Мария Маслова и другие актеры.

Фильм выходит в прокат с 27 октября. Увидеть его до появления в кинотеатрах пришли звезды кино и шоу-бизнеса – актрисы Екатерина Шпица, Дарья Повереннова, певица Лена Катина, актер Владимир Яглыч, фигуристка Анастасия Гребенкина, художник Никас Сафронов и многие другие.

Алексей Серебряков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Всеобщее внимание в этот вечер привлек Гела Месхи. После развода с Екатериной Климовой актер долгое время скрывал свою личную жизнь. И лишь недавно, в сентябре этого года, появился на публике с эффектной брюнеткой – актрисой Натальей Земцовой, бывшей женой солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского.

Судя по всему, роман Месхи и Земцовой продлился недолго. Потому что в этот вечер Гела пришел на премьеру совсем с другой девушкой – красавицей-блондинкой. Новая избранница 36-летнего актера - обладательница стройной фигуры и высокого роста: она на полголовы выше Гелы с его 176 сантиметрами.

Гела Месхи и его спутница на красной дорожке держались за руки и сияли от счастья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя спутницы Месхи осталось в секрете, однако всем присутствующим было очевидно, что Гелу и его девушку связывают не просто дружеские чувства. На красной дороже пара позировала вместе, крепко держась за руки. Актер и его подруга сияли счастливыми улыбками. К слову, на безымянном пальце правой руки новой избранницы Месхи красовалось колечко, очень похожее на обручальное.

На безымянном пальце правой руки спутницы Месхи красуется колечко, похожее на обручальное. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Месхи долгое время надеялись, что он все-таки вернется к своей бывшей жене Екатерине Климовой. Тем более, что актриса сама то и дело намекала, что между ней и бывшим мужем осталась тесная связь. Они продолжают вместе воспитывать общую дочь Изабеллу. Гела, как заботливый отец, не пропускает ни одного важного события в жизни любимой дочурки. В этом году 1 сентября он сам отвел Изабеллу в первый класс.

Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Месхи и Климову называли одной из самых красивых пар российского кино. Даже разница в возрасте (Екатерина был старше мужа на 8 лет) нисколько не сказывалась на них – настолько гармонично они выглядели вместе. И только когда Гела появился на публике с Натальей Земцовой, зрители поняли, что между ним и бывшей женой все окончательно осталось в прошлом.

Екатерина Шпица с сыном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году. Они познакомились на съемках сериала «Волчье сердце». Позже Гела признавался, что, как только увидел будущую жену на пробах, сразу потерял голову и больше ни о чем не мог думать, кроме как об этой женщине. Предложение Екатерине он сделал в Париже. В сентябре 2015 года у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году Климова подала на развод. Причину своего решения актриса до сих пор скрывает.

Владимир Яглыч. Фото: Борис КУДРЯВОВ