Лена Катина вышла в свет с мужем-миллионером и показала округлившийся животик

Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина в июне этого года вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Избранником певицы стал сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Пара не скрывает, что мечтает о ребенке и, похоже, их желание уже сбылось. Минувшим вечером на премьере приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» певица продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Лена пришла в кинотеатр вместе с мужем. На красной дорожке супруги позировали вместе, Дмитрий нежно обнимал любимую жену за талию. При этом даже просторный джемпер не смог скрыть изменившуюся фигуру экс-татушки.

В последнее время Лена появляется на публике исключительно в просторных нарядах, скрывающих ее животик. Неудивительно, что в светской тусовке тут же поползли слухи о ее беременности. Сама Катина их не комментирует. А ее муж не скрывает, что мечтает о наследниках.

- Хочется троих сразу. Но она пока не соглашается рожать троих, хочет одного, - как-то рассказал Дмитрий журналистам.

В последнее время Лена появляется на публике исключительно в просторных нарядах, скрывающих ее фигуру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спиридонов не скрывает, что он без ума от своей молодой жены. Миллионер готов баловать любимую, задаривая ее шикарными подарками. Недавно, например, он преподнес Катиной авто стоимостью 29 миллионов рублей. В соцсетях Дмитрий поделился видео оранжевого Bentley Bentayga, сообщив, что решил порадовать избранницу.

«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» - написал 40-летний бизнесмен. О том, по какому поводу он сделал такой дорогой подарок, бизнесмен не рассказал. Не исключено, что поводом стала именно беременность Катиной.

К слову, кольцо, которое бизнесмен подарил любимой на помолвку, тоже не из дешевых.

- Колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много! – хвасталась 37-летняя певица.

Встреча с Леной помогла миллионеру пережить самое тяжелое время в своей жизни и начать жизнь с чистого листа. Пять лет назад Спиридонову поставили страшный диагноз: врачи обнаружили у него рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим. В июне прошлого года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода.

- Лена - единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив! – рассказывал предприниматель.

Лена уже воспитывает сына от первого брака. В 2013 году она вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу играли два раза: в Словении и в Москве. В 2015 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2019 году пара рассталась.