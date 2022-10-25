Нам триллеры строить и жить помогают!

Секрет лежит в физиологических особенностях механизма страха Фото: Олег ЗОЛОТО

Почему фильмы ужасов так популярны? Ведь чувство страха это то, чего мы всеми силами стараемся избегать! А, между тем, один только триллер “Оно” по роману Стивена Кинга, с клоуном Пеннивайзом в качестве главного злодея, собрал в прокате 700 миллионов долларов! Парадокс? Но ученые, кажется, нашли ответ на вопрос, зачем зрители добровольно истязают свою нервную систему.

Секрет лежит в физиологических особенностях механизма страха. Начнем с того, что страх это самая древняя и базовая эмоция, она развилась, чтобы мобилизовать как можно больше ресурсов организма.

Мокрые портки или 50 оттенков коричневого

Вот как физиологи описывают процессы, происходящие в организме в момент вашей встречи с маньяком и его бензопилой. Сигнал опасности провоцирует мгновенный выброс стрессовых гормонов, которые мобилизуют ресурсы организма:

- Адреналин ускоряет частоту сердечных сокращений, усиливает кровоток в мышцах - они готовы к труду и обороне.

- Кортизол повышает артериальное давление. Расширяются кровеносные сосуды, питающие жизненно важные органы. Кровь наполняется лучшим энергетиком - глюкозой. Дыхание учащается, мозг получает лошадиные порции кислорода.

Все, теперь вы находитесь в фазе “бей или беги” - идеальное состояние для того, чтобы спасать свою жизнь. Но в кинотеатре не надо драться или убегать от погони, тут дело редко доходит до стадии мокрых портков. Стоит отвести взгляд от экрана и вы тут же понимаете, что находитесь в полной безопасности.

- В ситуации, когда вы счастливо избежали опасности, в организме высвобождается другой набор химических веществ, - поясняет Ирвинг Бидерман, профессор неврологии в Университете Южной Калифорнии. - Это природные опиоиды, такие как эндорфин и дофамин. Они отвечают за ощущение эйфории и удовольствия.

Иными словами, не смотря на то, что страх воспринимается исключительно, как отрицательное переживание, он включает множество психологических состояний. В том числе и стадию удовольствия. На этом построен эффект адреналиновой зависимости, который описал Высоцкий в своем альпинистском цикле “Весь мир на ладони — ты счастлив и нем. И только немного завидуешь тем, Другим — у которых вершина еще впереди.”

Есть вещи пострашнее страха - это скука!

В Дании уже несколько лет при Орхусском Университете работает лаборатория , которая изучает развлекательную функцию страха. Чтобы понять, зачем люди ищут острых ощущений, сотрудники лаборатории провели любопытный эксперимент в цитадели рукотворного ужаса - аттракционе “Дом с привидениями” (каждую ночь публику пугает от 70 до 100 самодеятельных артистов-вурдалаков). Перед тем, как посетители отправились на встречу с затаившимися зомби и каннибалами, их обвешали датчиками сердечного ритма и заставили заполнить подробную анкету (до и после). А в помещениях “дома Дракулы” установили видеокамеры, которые фиксировали реакцию гостей на проделки актеров . Затем специалисты оценивали, какие эмоции испытывали посетители аттракциона. Оказалось, что ощущение кайфа от происходящего возникает в довольно узком диапазоне. Участники эксперимента испытывали реальный дискомфорт, когда частота сердечных сокращений зашкаливала, а на их лицах специалисты по поведению читали неподдельный ужас и отвращение. Но ситуация, когда показатели организма находились в пределах физиологической нормы, посетителям “Дома привидений” тоже не очень нравилась.

- Есть вещи пострашнее страха - это скука! - говорит ведущий автор исследования Марк Мальмдорф-Андерсен. - Людям нравиться ненадолго выходить за границы своей зоны комфорта. Их привлекает страх в игровой дозировке, поскольку это дает ощущение новизны.

Ганнибал Лектор - психотерапевт

Знание об опасности необходимо для выживания, поэтому страшные истории привлекают сильнее, чем что-либо другое. Народные сказки, которые нам сегодня кажутся бесчеловечными, выполняли важную функцию - готовили детей к встрече с опасностью. Когда главной опасностью были волки рождались сказки про Красную Шапочку. Сегодня природа страха изменилась, триллеры - это окно в коллективные ужасы общества.

Фредди Крюгер и Ганнибал Лектор пришли в кинематограф в ответ на появление в общественном сознании такого феномена, как серийное убийство. Сага о Терминаторе и сериал “Мир Дикого Запада” это сублимация ужаса перед грядущим восстанием машин. Но фильмы-катастрофы, сюжеты об эпидемиях не проходят бесследно. Ученые выяснили, что они обладают мощным психотерапевтическим и обучающим потенциалом.

Например, недавнее исследование международной команды ученых продемонстрировало, что во время пандемии COVID-19 любители ужастиков оказались психологически более устойчивы по сравнению с рядовыми гражданами. По мнению профессора Марка Мальмдорф-Андерсена это связано с тем, что фанаты триллеров невольно учатся действовать в условиях неопределенности. У них в голове уже есть алгоритм поведения даже на случай самого негативного сценария.