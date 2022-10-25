Сын Екатерины Шпицы вырос и теперь фотографирует маму на красных дорожках

Екатерина Шпица с сыном Германом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды кино и шоу-бизнеса 24 октября пришли в кинотеатр «Октябрь» на премьеру приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». Актриса Екатерина Шпица решила посмотреть картину о поисках легендарной библиотеки Ивана Грозного в компании сына Германа. Десятилетний наследник звезды вырос и теперь частенько сопровождает маму на красных дорожках.

Екатерина выбрала для премьеры эффектный наряд – блузку цвета фуксии ассиметричного кроя, обнажившую одно плечо, и кожаную юбку в складку. Образ дополнили яркие аксессуары: черные сапоги-ботфорты и крошечная ярко-розовая сумочка в тон блузке. Сын актрисы поддержал маму, одевшись в черный кожаный пиджак.

Стоя рядом с мамой, Герман держал в руках фотокамеру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В руках Герман держал фотокамеру с мощным объективом. И, как только фотографы закончили снимать Екатерину, мальчик решил тоже сделать несколько кадров своей красавицы-мамы. Шпица позировала Герману, а он в это время вполне профессионально щелкал камерой.

Гости премьеры отметили, насколько теплые и нежные отношения сложились у артистки и ее сына: Екатерина во всем поддерживает мальчика. Кто знает, возможно, его увлечение фотографией в будущем перерастет в профессию.

Мальчик решил тоже сфотографировать маму на красной дорожке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Германа Екатерина родила от каскадера Константина Адаева. Они поженились в 2010 году, а в 2012 году на свет появился их сын. Через некоторое время после рождения мальчика пара рассталась. В 2018 году актриса снова вышла замуж за директора сети фитнес-центров Руслана Панова. Общих детей у супругов пока нет.

Руслан сделал Екатерине предложение руки и сердца на глазах у целого зрительного зала. Панов дождался окончания спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова и затем поднялся на сцену. Возлюбленный Шпицы встал на одно колено и протянул ей коробочку с кольцом. Актриса рассмеялась и сказала «да» под аплодисменты коллег и зрителей.