Подавляющее большинство европейцев вынуждены перейти в режим жесткой экономии

58% потребителей уже существенно сократили расходы на товары первой необходимости Фото: REUTERS

Инфляция в странах Европы привела к тому, что население перешло в режим жесткой экономии. Европейцам приходится сокращать расходы на самые важные продукты и даже питаться реже.

– Почти три четверти европейских потребителей сокращают расходы на предметы повседневного обихода, включая продукты питания, чтобы свести концы с концами в условиях усугубляющегося кризиса стоимости жизни, – пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании IRI.

По словам издания, европейцам пришлось вспомнить о так называемой стратегии «совладающего поведения», чего не было уже почти полвека.

Данная стратегия позволяет адаптироваться в условиях кризиса и выжить под постоянным гнетом растущих цен. Среди ее инструментов - переход на дешевые собственные бренды магазинов, покупка просроченных товаров и даже пропуски приемов пищи.

Согласно отчету IRI, 58% потребителей уже существенно сократили расходы на товары первой необходимости, а каждый третий европеец вынужден использовать созданные ранее накопления или брать кредиты только для того, чтобы оплатить растущие счета за жилье и продукты.

В аналитической компании предупреждают, что в ближайшем будущем ситуация лишь ухудшится.