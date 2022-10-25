В Конгрессе США заявили, что Байдена отстранили от управления страной

Байден уже не способен выполнять «самую главную работу в стране» Фото: REUTERS

Член Палаты представителей США Клаудия Тенни уверена, что за спиной президента страны Джо Байдена стоит теневое правительство, а сам глава Белого дома - не более чем марионетка, которую используют для трансляции решений.

– Его заводят, он выходит и излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство и стоящий за ним персонал, – сказала Тенни в разговоре с журналистами Fox News.

По ее мнению, Байден уже не способен выполнять «самую главную работу в стране». А если он хочет и дальше оставаться на должности президента США, ему как минимум необходимо пройти тест на когнитивные способности.

Кстати, именно к этому Байдена еще в прошлом году призывал бывший главврач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон, под письмом которого подписались более десяти республиканцев из Палаты представителей.

Постоянные ошибки и забывчивость самого старого президента США давно стали притчей во языцех, а иногда складывается впечатление, что он не узнает людей и без помощи извне не способен даже найти выход со сцены.

Причиной для столь резкого высказывания со стороны Тенни послужил недавний инцидент, когда во время интервью на MSNBC Байден буквально «завис» на несколько секунд, а ведущему и зрителям даже показалось, что президент потерял сознание.