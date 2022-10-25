«Мы были голые»: Популярная израильская певица пожаловалась на дорогой отель

Майя Бускила поделилась историей о самых ужасных выходных в ее жизни

Популярная израильская певица Майя Бускила поделилась историей о самых ужасных выходных в ее жизни.

Вместе со своим 26-летним другом 44-летняя звезда отправилась на выходные в один из самых роскошных израильских отелей.

Все началось с того, что в номере не было музыки, о которой просила именитая постоялица. Колонки оказались сломанными, и в выходные их некому было починить.

Также в номере было душно – никто не удосужился заранее включить в нем систему кондиционирования воздуха.

А вот в бассейне вода была, наоборот, ледяная. Хотя отель рекламировал, что вода в бассейне подогревается.

Но главный «удар» нерадивые отельеры нанесли паре на утро после заезда: официант сервировал завтрак в номере, когда Бускила и ее бойфренд еще спали.

– Мы были голые, они могли нас сфотографировать, это преступно, – возмущенно рассказала звезда журналистам.

Она уже написала жалобу и потребовала от администрации гостиницы денежной компенсации. И получила ответ с извинениями, обещаниями извлечь уроки из произошедшего, но без гарантий перерасчета.