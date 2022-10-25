Столкнувшаяся с дискриминацией на финском телешоу российская участница отказалась возвращаться в проект

Начиналось все замечательно — съемки, записи…

Несмотря на официальный запрет на дискриминацию по происхождению и национальности, для части финского общества она уже не кажется чем-то недопустимым. Про таких еще Высоцкий писал: «на их стороне хоть и нету законов, — поддержка и энтузиазм …» Нет, конечно, не миллионов, как пелось в песне: законопослушных и не больных ксенофобией финнов заметно больше. Но даже ряда громких случаев за последний год достаточно, чтобы признать: дискриминация на работе или в быту — это реальная проблема, с которой в том или ином виде сталкиваются многие из 87 тысяч постоянно проживающих в Финляндии выходцев из России. Причем, встречи с ней происходят порой в совсем уж неожиданных местах.

Переехавшая в Финляндию семь лет назад Мария (имя изменено) профессионально занимается вокалом много лет, участвует в финских шоу талантов и песенных состязаниях. По ее словам, в Суоми она чувствовала себя как дома, недавно получила финское гражданство и планировала развивать карьеру певицы. Творческие усилия не прошли прахом: она стала участницей в локальной версии популярного международного вокального конкурса — The Voice of Finland.

Начиналось все замечательно — съемки, записи… Но поздно вечером 17 октября на телефон Марии пришло сообщение от продюсерской компании:

«Участница отстраняется от песенного конкурса. Голос Финляндии - это неполитическая развлекательная программа и должна оставаться таковой. Конкурсантка является гражданином страны, ведущей агрессивную войну, и как бы ни безупречно ни вела себя сама участница, дискуссия вокруг программы станет политизированной, и, к сожалению, мы не можем этого допустить».

Проще говоря, «Давай до свидания. Как бы хорошо ты ни пела, ты из России. А у нас тут все чинно и благородно». По словам Марии, произошедшее просто уничтожило ее морально. Если раньше она с дискриминацией в Финляндии не сталкивалась, и говорила всем, что финны не такие, то после случившегося, по ее словам, почувствовала: в этой стране она никто.

Историей заинтересовалась русская редакция финской государственной вещательной компании Yle. Испугавшись возможной огласки, руководство частного телеканала Nelonen и продюсерская компания ITV после пары дней раздумий предложили певице вернуться в студию. Тем временем, журналисты выяснили, что Мария — не единственная жертва дискриминации русских граждан на «Голосе Финляндии».

Несмотря на приглашение, Мария отказалась участвовать в шоу, где ее гражданство оказалось важнее ее же голоса. Другой участник, которого тоже решили вернуть, пока раздумывает. Продюсеры ITV же как в рот воды набрали — не дают комментариев в явной надежде, что все скоро забудется.

Впрочем, не стоит мазать всех финских продюсеров одним цветом: одна из сотрудниц этой компании в знак несогласия с решением об отстранении Марии уволилась из проекта.