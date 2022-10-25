Как готовящаяся провокация с «грязной бомбой» на Украине связана с предстоящими выборами в США

Одним словом, без ядерного злодеяния Москвы ой как трудно будет жить Западу Фото: REUTERS

Типичная повадка англосаксов при организации громких провокаций: заранее назначить виноватого в грядущем «злодеянии», затеять против него медийный «гон» и тем самым подготовить коллективного обывателя (он же - общественное мнение), который должен гарантированно ужаснуться коварству и жестокости подготовленного ими же «преступления». И когда все схватятся за сердце или голову, потрясенные случившимся, раздастся ожидаемое: «А мы о чем вас предупреждали?!»

Уже больше месяца, как заведенные, западные СМИ и политики говорят о применении Россией на Украине тактического ядерного оружия. Смысл этой кампании очевиден: в оркестрованной Западом эскалации «российских злодеяний» должен быть преодолен новый рубеж, ранее считавшийся просто немыслимым - «путинский режим» преступил ядерный порог. Никто в здравом уме и с чувством ответственности за судьбы мира, как все в этом же мире согласны, не способен на это. А вот Россия преступила…

Каких только она злодеяний на Украине уже не совершила! Вот, смотрите: Буча (неважно, что разложенные на ее улицах «жертвы русни» так и остались безымянными, главное, к ним свозили уже почти всех западных лидеров, чтоб удостоверились). Еще: русские солдаты жестоко насилуют украинских женщин, детей, даже мужиков… Правда, с этим вышел явный перебор, в чем Киеву пришлось даже признаться. Но что это меняет? Сказку о виагре в ранцах русских военных запустили по новой, теперь уже с подачи чиновницы ООН. И ведь верят!

Но не все. Последнее голосование по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН, поддержанное 134 странами, не устроило американцев. «А почему так много вообще не голосовало?» - возмущался госсекретарь США Блинкин. Ведь среди тех, кто воздержался или не голосовал - Китай, Индия, ЮАР, Индонезия. Чтобы убедить сомневающихся, и нужен этот самый «ядерный порог», за который Россия вот-вот переступит, и тогда - совсем другое дело! Ну кто после этого будет сомневаться, что она - патентованный мировой злодей, с которым возможен только один разговор - уничтожить?

Тут еще важен и график важнейших политических событий. Через две недели - промежуточные выборы в США. Демократам, чтобы не потерять большинство хотя бы в одной из палат конгресса срочно требуется доказательство верности выбранного курса на решительный разрыв с Россией. Применение ею тактического ядерного оружия или «грязной» ядерной бомбы чем не доказательство? А через три недели соберется G-20 в Индонезии. Пока расклад такой: почти половина участников Москву за Украину не заклеймили и даже понимают мотивы ее действий. А что они скажут, когда русские цинично и коварно переступят «ядерный порог»?

Одним словом, без ядерного злодеяния Москвы ой как трудно будет жить Западу… Ведь сомнения в правоте своих элит в раздувании войны на Украине начинают высказывать избиратели и в Старом, и в Новом Свете. И исход нынешнего противостояния, надо понимать это совершенно четко, судьбоносен не только для России, но и для всего НАТО/ЕС, о чем уже прямо говорят их лидеры.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в экстренных по своему характеру телефонных разговорах с западными коллегами из США, Франции, Британии и Турции предупредил их о готовящейся на Украине провокации с взрывом «грязной» ядерной бомбой, обвинение в чем будет предъявлено Москве. Интересная реакция была у них, пожалуй, за исключением коллеги из Стамбула: «Да что вы говорите? Да не может такого быть!» Никто не сказал: мы об этом ничего не знаем. Акцент был другим: не верим!

И логика, вроде бы, железная. Зачем украинскому руководству своих людей и территорию травить радиацией? Кому это выгодно? Только Путину! Вот когда русские сами себя обстреливают на Запорожской АЭС, это убедительно. Или когда свой газопровод на Балтике взрывают, тоже правдоподобно. А Киев даже попросил МАГАТЭ заверить всех в мире, что не вынашивает он таких планов, навет все это.

Ведь правда, убедительно будет звучать вывод инспекторов МАГАТЭ, не нашедших следов «грязной» бомбы на Украине? Ведь это совсем другое дело, чем разобраться, с какой стороны обстреливается ЗАЭС.

Поэтому западная реакция «ой, а мы совсем не в курсе!» ничего не стоит. В курсе они, в курсе. Липовые «химические атаки» назначенных Западом «злодеев мира» уже хорошо обкатаны на сирийских полигонах. После них следовали волна «праведного гнева» в западных СМИ и реальные карающие бомбардировки. И никто уже не спрашивал, верными ли были «доказательства».