Видео награждения военных подразделений спецназначения Западного военного округа показало Минобороны

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач

Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

«Для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник разведки Западной группировкой войск. К местам боевой работы были доставлены ордена и медали для вручения военнослужащим, которые в боевых условиях проявили стойкость, мужество и героизм при защите интересов Отечества», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам линейных подразделений специального назначения округа начальник разведки вручил Ордена Мужества, медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, в том числе и с мечами, медали «За отвагу», а также ценные подарки.

Так военнослужащие подразделений специального назначения отпраздновали свой профессиональный праздник.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Отметим, что подразделения специального назначения действуют всегда на передовой или в тылу врага, где добывают информацию для артиллерии и авиации, что незамедлительно уничтожает выявленные цели.