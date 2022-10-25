Во вторник, 25 октября 2022 года, на небе произошло редкое и необычное явление - солнечное затмение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 октября 2022 года, на небе произошло редкое и необычное явление - солнечное затмение, когда Луна закрыла Солнце почти на 70%. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляция этого явления, а также собрал фото. А россияне рассказали, что произошло после солнечного затмения 25 октября 2022. Пользователи соцсетей активно делились кадрами солнечного затмения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщалось ранее, во время солнечного затмения посреди дня наступят «сумерки», поэтому в городах, где есть автоматические уличные фонари, они могли сработать, сделав это явление еще более запоминающимся для горожан.

Необходимо напомнить, что солнечное затмение в каждой точке земного шара начиналось в разное время. Так в Москве солнечное затмение можно было наблюдать во вторник, 25 октября, в 12 часов 24 минуты. Однако максимум темноты стоило отметить в 13:38 по местному времени, а закончилось затмение в российской столице уже в 14:51.

Как сообщалось ранее, во время солнечного затмения посреди дня наступят «сумерки», поэтому в городах, где есть автоматические уличные фонари, они могли сработать, сделав это явление еще более запоминающимся для горожан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем, в Санкт-Петербурге можно было увидеть, как Луна закрыла Солнце только 67%. Такое солнечное затмение началось в 12:15 по местному времени, а закончилось в 14:37.

За счет онлайн-трансляции солнечного затмения жители из любого уголка страны смогли наблюдать это уникальное астрономическое явление.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пользователи соцсетей активно делились кадрами солнечного затмения. Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Люди наблюдают за затмением в Сочи Фото: Олег УМАРОВ