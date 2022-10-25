Геннадий Зюганов: Провокацию с «грязной» бомбой придумали сумасшедшие. Их надо сажать в клетку

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Андреевич, это Гамов звонит.

- Да, привет.

- Вы же служили в Германии, в подразделении, которое занималось химической, радиационной защитой.

- Я служил в специальной разведке по борьбе с атомным, химическим, биологическим оружием, но практически регулярно работал с радиоактивными источниками.

Это самая большая зараза, которая только может быть на свете. Мне даже пришлось прекрасные сапоги, после того как наступил на эту пыль, в которой была радиационная зараза, сжечь. Потому что ни отмыть, ни отчистить это почти невозможно.

- Вот я и хотел узнать ваше отношение к «грязной» бомбе, которую готовит Украина.

- На мой взгляд, это не просто преступный план, это очередная провокация англосаксов, американцев, без них это невозможно сделать. И - Зеленского.

Ну, а на Украине осталось три центра, которые в состоянии это сделать. (Речь об изготовлении «грязной» бомбе. - А.Г.)

Да и плюс, собственно говоря, на любой атомной станции есть отходы, которые можно запечатать, взорвать, и потом будешь десятилетиями это вычищать.

Но у них же рядом Чернобыль, они знают, полагаю, о последствиях произошедшей там аварии.

Если посмотреть дальше, на Фукусиме в результате цунами три реактора накрыло, и они оказались обезвожены с точки зрения охлаждения. И японцы выгребали радиацию из одного реактора 10 лет, еще из двух будут выгребать 20 лет.

Поэтому те, кто задумал эту акцию, они не просто мерзавцы, это сумасшедшие люди, которых надо сажать в клетку и отправлять подальше куда-нибудь.

- Почему они так далеко уже зашли - в радиационные дебри?

- Власть на Украине – это власть, которая принадлежит нацистам, бендеровцам. Люди без тормозов, без совести, без всего.

Они вроде борются за свою землю, а на самом деле всё загадили, залили кровью, ненавистью.

Они и выросли на этой ненависти.

Но главные закоперщики – это американцы. Они всю сволочь с Украины собрали, отвезли к себе, выучили - как формировать эту самую нацистскую идеологию, как промывать ею мозги, - и те освоили это довольно неплохо.

Американцы и европейцам мозги до такой степени забили, что, они согласны газ из США в 4 раза дороже покупать, а наши нитки взрывать.

- Какие действия в такой ситуации должна принимать Россия?

- Экстренные. Какие конкретно, знают военные, спецслужбы.

А, главное, надо проявлять волю и характер.

Я вчера вдруг услышал от кого-то: вот там Херсон чуть ли не сдавать придется…

- Но не от военных же слышали! Это блогеры, эксперты некоторые...

- …там, дескать, нет этих мостов, чтобы помощь и резервы подтягивать…

Пусть открывают энциклопедию Великой Отечественной войны, изучают подвиги наших отцов и дедов.

На Волге не было ни одного моста. Мы удержали Сталинград. Мало того, мы окружили там фашистскую группировку, в 100 тысяч солдат, офицеров и генералов, и взяли их всех в плен.

Вот надо и сейчас проявить волю, характер. Надо выгнать всех этих перерожденцев, которые в 90-е годы страну предавали и продавали, и заняться всерьез борьбой с нацизмом.

И еще одно. Вот недавно говорили про биологическое оружие. А от Львова до Алма-Аты - почти полсотни американских биостанций по изучению этого орудия. Чем все закончится, могу рассказать во всех деталях. Американцы в своё время учинили 5 эпидемий на Кубе, начиная от чумы свиней (460 тысяч животных вынуждены были сжечь), до заразы, которая поражает сахарный тростник и табак.

Эти технологии американцами давно отработаны.

И сейчас они вон окружили этой заразой все подбрюшье нашей страны. Поэтому, нам надо прежде всего осознать, с какой угрозой мы сталкиваемся.

- Понял.

- Ну, вашим привет всем. Давай. Пока.