Дмитрий Чернышенко: Более 11 млн россиян могут одновременно заниматься на спортивных сооружениях страны

Активно ведется работа по реализации федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-Спринт». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-премьер отметил, что Правительство под руководством председателя Михаила Мишустина сделало все возможное, чтобы в текущих условиях не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в регионах. Это один из инструментов, который позволит достичь показателя по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, не ниже 70% от всего населения страны. По итогам первого полугодия 2022 года в России регулярно тренируется 65 млн. человек.

«В первом полугодии было сдано в эксплуатацию 19 крупных объектов в 17 регионах страны. До конца года планируется ввести еще 70. За последние два года доступность спортивных объектов возросла. Более 11 млн. россиян могут одновременно заниматься на спортивных сооружениях страны», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Среди 19 введённых в эксплуатацию спортивных объектов – крытый футбольный манеж в Белгороде, дворец единоборств в Брянке, а также 3 открытых плоскостных площадки, 4 плавательных бассейна, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Активно ведется работа по реализации федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-Спринт». В 2022 году по всей стране планируется построить более 200 площадок. Общая сумма субсидий составит порядка 5 млрд. рублей. Кроме того, предусмотрена поддержка из федерального бюджета в виде субсидий на софинансирование проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Начиная с 2023 года, на это ежегодно предусмотрено 3 млрд. рублей. Дополнительно будут предоставляться льготные кредиты в размере 4% юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим или реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта.

«Инициатива Правительства в государственно-частном партнерстве отлично вписывается в сегодняшние реалии. Частный бизнес готов создавать пользующиеся спросом объекты, но далеко не всегда бывает достаточно средств для реализации смелых проектов, здесь государство и приходит на помощь», - сказал президент Ассоциации инвесторов России в сфере физической культуры и спорта «Прорыв» Евгений Вайнер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что важнейшей задачей работы Правительства также является восстановление спортивной инфраструктуры на новых территориях. В Мариуполе это спортивные комплексы «Ильичёвец» и «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун», в Донецке - дворец спорта «Дружба».

«Выстраиваем работу с тренерами, в том числе по программам повышения квалификации. Создаем на новых территориях региональные федерации по всем видам спорта. Правительство делает все возможное, чтобы спортивная отрасль успешно развивалась в каждом уголке страны», - сказал вице-премьер.