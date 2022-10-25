Дмитрий Чернышенко: В 2022 году в России проведено уже свыше 9 тысяч спортивных мероприятий

В 2022 году в России проведено свыше 9 тысяч спортивных мероприятий. Это на уровне прошлого года и почти в два раза больше фактического показателя пандемийного 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи в Президентом Владимиром Путиным.

«Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулся российский спорт, мы сохраняем соревновательную активность наших атлетов и создаем новые форматы соревнований с участием спортсменов из дружественных стран. Отмечу, что дискриминационная политика в отношении России не принесла желаемых результатов западным странам и международным спортивным организациям. Они лишили международные чемпионаты здоровой конкуренции, зрелищности и объективности. В этом году в Едином календарном плане запланировано проведение более 13 тысяч соревнований. Это на уровне прошлого года и почти в два раза больше фактического показателя пандемийного 2020 года. На сегодняшний день уже проведено 9 345 мероприятий», - сказал вице-премьер.

Из 9 тысяч мероприятий - более 700 международных, 3,8 тыс. всероссийских, 2,2 тыс. межрегиональных и 2,5 тыс. тренировочных.

Самыми масштабными соревнованиями стали Зимние и Летние игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по летним видам спорта, которая впервые возрождена с 1991 года. В ней приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 85 субъектов страны, федеральной территории «Сириус». Как отметил Дмитрий Чернышенко, победителям Спартакиады, благодаря поддержке председателя Правительства Михаила Мишустина, смогли обеспечить призовые на уровне Олимпийских игр и Чемпионатов мира.

«Прошедшие соревнования отличились высоким уровнем конкуренции и качественными результатами выступления спортсменов, были превышены действующие рекорды и результаты чемпионатов мира, куда наши сборные не были допущены. Это подтверждает, что наши спортсмены занимают достойное место в мировом спортивном сообществе, а без них международные турниры значительно теряют в уровне», - добавил министр спорта России Олег Матыцин.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в планах проведение в 2023 году в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта с участием стран БРИКС, ШОС и СНГ и международных спортивных Игр «Дети Азии». В 2023 году они пройдут в Кемерово, а в 2024 – в Якутске. Также в 2024 году запланировано проведение Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта.

Кроме того, обширную спортивную программу предполагает проведение в 2022–2023 годах перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, подчеркнула, что организация соревнований важна для всех групп населения.

«У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем. Все кубки мира, которые проходили у нас в прошлые годы, мы сейчас делаем в России открытыми, на них довольно приличное представительство различных спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Мексики, Сирии, Белоруссии. Я уверена, что внутри нашей страны надо проводить такие турниры как Всероссийская спартакиада. Это действительно была очень представительная, интересная и сильная сторона нашего спорта, речь не только о художественной гимнастике. Я бы хотела, чтобы такие турниры проводились тоже на высшем уровне – спартакиады сильнейших, лиги среди студентов, школьников, клубов, добровольно-спортивных обществ, ведомств. Все они должны быть охвачены вниманием в нашей стране. Мы должны инвестировать в спорт повсеместно, потому что это и есть основная инвестиция в здоровье наших граждан», - сказала Ирина Винер.

«Мы хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Например, «Игры Дружбы» в Казани – мы договорились о новом формате, о совмещении соревнований. Провели летом финал Кубка России, сейчас будет чемпионат России. Мы, в первую очередь, для себя делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов, и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже со всеми необходимыми атрибутами, атмосферно, ярко, с полноценным духом соперничества. Наверное, спортсмены чувствуют это. Мы благодарны органам государственной власти, с которыми мы находим понимание, мы чувствуем их поддержку и заинтересованность в развитии спорта», - отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«В этом году у нас очень много стартов, что должно помочь не просесть в результатах. Тренировочный процесс сборной не изменился, все тренировочные мероприятия запланированы, был выезд в Армению в горы, что является хорошим показателем. Я доволен поддержкой плавания, у нас добавились старты, в принципе никто не забыл про спорт, продолжается сотрудничество, все пытаются добавить активности. Наверное, нам где-то нужно поучиться делать шоу из нашего вида спорта, как это делается на чемпионатах мира или на стартах ISL, но я думаю, что в процессе у нас получится это сделать», - добавил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.