На съемках «Войны и мира» Вячеслав Тихонов был смертельно обижен на Сергея Бондарчука

Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой Фото: кадр из фильма

В 1969 году советский фильм «Война и мир» был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, опередив «Бал пожарных» Милоша Формана и «Украденные поцелуи» Франсуа Трюффо. Режиссер Сергей Бондарчук на вручение премии в Лос-Анджелес не приехал, так как был занят на съёмках своей следующей картины. Получала почётную статуэтку от лица всей творческой группы исполнительница роли Наташи Ростовой актриса Людмила Савельева. Благодаря этому фильму она стала звездой международного масштаба. Как, впрочем, и многие другие, занятые в фильме советские артисты. Мы решили вспомнить, как проходил кастинг в «Войну и мир».

В ПОИСКАХ НАТАШИ

Выбор актеров стал одной из самых сложных задач этой картины. Поиск исполнителей на главные роли занял больше года и продолжался, когда съёмки шли полным ходом. Во-первых, из-за многолюдности романа Толстого. А сюжет фильма скрупулезно повторял сюжетные линии романа. Во-вторых, из-за Бондарчука – он предъявлял к актерам очень высокие требования.

Самыми первыми были утверждены трое: Ангелина Степанова (Анна Шерер), Александр Борисов ( дядюшка Ростовых) и жена Бондарчука актриса Ирина Скобцева (Элен Курагина). Все другие герои потребовали длительных поисков. Не только помощники режиссёра искали актёров на главные и эпизодические роли по театрам СССР, но и советские граждане подключились к поиску. На «Мосфильм» и в редакции приходили тысячи писем со всей страны с предложениями, кого следует взять на Наташу Ростову. Эта героиня вызывала самый большой зрительский интерес. На Наташу пробовались более трехсот молодых актрис. В их числе: Ольга Красина, Валентина Малявина, Инна Гулая, Лариса Кадочникова, Людмила Гурченко, Наталья Кустинская, Людмила Марченко, Раиса Недошковская, Елена Санаева, Наталья Дробышева, Анна Кедрова и многие другие…Их фотопробы сохранились в архиве «Мосфильма».

В народном кастинге принимали участие десятиклассницы и студентки, которые самотеком приходили на киностудию. Некоторых потенциальных Наташ «делегировал» класс или институт иногда даже против их желания, но они всё равно шли, считая выбор идеальной Наташи делом государственной важности.

Фотопробы актрис на роль Наташи. Фото из архивов "Мосфильма"

Наконец зимой 1962 года Наташа Ростова была найдена. Выпускницу Вагановского хореографического училища Людмилу Савельеву привела на пробы монтажер «Мосфильма» Татьяна Лихачева, которая хорошо знала балетных танцовщиков. Причем привела в нарушение требования Бондарчука «балерин не смотреть» - они плохие артистки. Поначалу и Савельева не горела желанием сниматься. Для нее эталонной Наташей была Одри Хепберн в американо-итальянском фильме «Война и мир» режиссера Кинга Видора. Голливудская картина с триумфом прошла как раз за несколько лет до этого. И Савельева не очень-то верила в собственные силы. Но потом, когда её утвердили на роль, была на седьмом небе от счастья. Её кинокрещение состоялось осенью 1962-го, недалеко от Каширы, где снималась сцена охоты в Отрадном...

НИКИТА МИХАЛКОВ И ЮРИЙ НИКУЛИН, УВЫ, НЕ ПОПАЛИ

Бондарчук настолько серьезно относился к выбору актеров, что для кинопроб были построены дорогие декораций, чтобы актеры могли играть в настоящем интерьере. Что было беспрецедентно. Но режиссер убеждал: некоторые сцены из кинопроб он включит в фильм.

После все кинопробы обсуждались на коллегии «Мосфильма». Члены комиссии (среди них известные режиссеры, критики, операторы, композиторы) кандидатуру Людмилы Савельевой приняли с восторгом. Она была очаровательна и естественна, внешне и по манере напоминала Наташу в исполнении Одри Хепберн (у обеих была балетная школа). Однако членам комиссии решительно не понравились кинопробы Бондарчука в роли Пьера Безухова. Книжное представление о Пьере не увязывалось с внешностью режиссера. У Толстого Пьеру всего 20 лет. А Бондарчуку было уже за 40.

Сергей Бондарчук в роли Пьера Безухова

Олег Табаков в роли Николая Ростова произвел на комиссию впечатление «человека измученного алкоголем». Критиковали и Виктора Мурганова в роли Александра I. Император показался слишком женственным, опереточным. «Все-таки гомосексуалиста из русского царя не следует делать» - таков был вердикт. Но несмотря на критику, и Бондарчук, и Табаков, и Мурганов устояли и сыграли свои роли.

Фотопробы Никиты Михалкова и Юрия Никулина. Фото из архивов "Мосфильма"

В отношении двух актёров, которые пробовались на старого князя Болконского, мнения коллегии разошлось. Одним понравился вахтанговец Виктор Кольцов, другим —мхатовец Анатолий Кторов. В итоге, в фильме остался Кторов.

На роль Пети Ростова довольно успешно пробовался Никита Михалков, которому на тот момент было только шестнадцать. Михалков участвовал в съёмках сцены «Охоты». Тем не менее эта роль ушла к Сергею Ермилову.

Не состоялось участие в картине Юрия Никулина, которого Бондарчук выбрал на роль капитана Тушина. Никулин готовился выступить в крупнейшей цирковой пантомиме «Карнавал на Кубе» и не смог участвовать в съемках. Капитана Тушина в фильме сыграл артист Николай Трофимов.

ЛАНОВОЙ НАСТАИВАЛ: ОТРЕЖЬТЕ КУРАГИНУ НОГУ

Самым сложным оказался поиск актера на роль Андрея Болконского.

К концу подготовительного периода, когда руководство «Мосфильма» требовало от Бондарчука полного списка актёров, режиссер пребывал в отчаянном состоянии. У него не было Болконского. Было много разных вариантов, но ни один не убеждал на сто процентов. Самыми первыми пробовались актер Малого театра Эдуард Марцевич и Роман Хомятов, прославившейся ролью Михаила Фрунзе в многочисленных историко-революционных фильмах. Но обоих не утверждили. Правда Марцевич получил роль Бориса Друбецкого. Бондарчук мечтал снять в роли Болконского Иннокентия Смоктуновского. Но тот был занят - утвержден на Гамлета в фильме Григория Козинцева. Неплохие пробы получились у Олега Стриженова, Юрия Соломина, Кирилла Лаврова.

Смоктуновский в образе Болконского. Фото из архивов "Мосфильма"

У членов коллегии «Мосфильма» кинопроба Стриженова сперва вызвала положительный отклик, но потом они засомневались. Как сказал режиссер Александр Алов, для роли Балконского «нужен мыслитель, философ, которому чуть за 30 лет. На экране я этого не усмотрел. Перед нами в общем-то традиционная банальная фигура среднего кинематографического героя». Вот такой суровый вердикт вынесли главному секс-символу 50-х. И хотя Стриженов был утверждён первым кандидатом на князя Андрея, мучительные поиски Болконского продолжались.

Только спустя месяц после запуска фильма в производство, на роль князя Андрея был утвержден Вячеслав Тихонов, которого Бондарчуку рекомендовало руководство киностудии. Этот «протекционизм» режиссера задел и стал причиной сложных взаимоотношений Тихонова и Бондарчука. Актер ждал от режиссёра внимания, похвалы, но натыкался на молчаливую сдержанность. В то время как других актёров Бондарчук нахваливал. Тихонов позже вспоминал: «Настроение у меня было мрачное, одолевало недовольство собой, тем, как играю Андрея Болконского. Даже возникали мысли уйти из кино…». Слава Богу, что не ушел. Лично я другого Болконского, кроме Вячеслава Тихонова, не представляю.

Съёмки с участием таких персонажей как Лиза Болконская, Анатоль Курагин проходили позднее. На поиски их исполнителей тоже затратили немало усилий и времени. Актрису на Лизу Болконскую искали не только в СССР, но и в соцстранах. Кстати, одной из кандидатур была… актриса Наталья Крачковская. Наконец, Лиза была найдена среди студенток 1-го курса Театрального училища им. Щукина, руководил которым исполнитель роли Кутузова Борис Захава. Анастасия Вертинская была утверждена на эту роль больше чем через год (!) после начала съемок. Нашелся и ловелас, гуляка Анатоль Курагин в лице Василия Ланового. Актер упрашивал попробовать его на роль Андрея Болконского. Но после блестящих кинопроб, Бондарчук и слышать ничего другого не хотел – только Анатоль. Тогда Лановой решил повредничать: он согласится сыграть Анатоля при условии, что Бондарчук введет эпизод (его не было в сценарии), где после Бородинского сражения в санитарной палатке Курагину отрезают ногу. Лановой очень хотел сыграть «мучительную эмоцию».

Так необычно, с нарушением сроков и привычного порядка съёмок, шла работа над «Войной и миром».