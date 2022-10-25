Глава Кузбасса Сергей Цивилев с октября повысил зарплату 90 тысячам бюджетников

С 1 октября вырастут зарплаты у кузбасских врачей, педагогов и работников культуры. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе с 1 октября вырастут зарплаты более чем 90 тысяч работников бюджетной сферы. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. Губернатор распорядился повысить доходы отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы на 6,3%. Это уже второе повышение за 2022 год. В прошлый раз заработную плату кузбассовцам подняли в июне - на 10%.

«Улучшение материального состояния жителей Кузбасса - одна из наших основных задач. Мы планомерно проводим работу по увеличению зарплат, 1 июня на 10% повышали размер оплаты труда бюджетников, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Рекомендую периодически делать это и на предприятиях региона. Я принял решение о повышении заработной платы с 1 октября для отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы. Общее количество таких специалистов в Кузбассе составляет 90138 человек».

С октября заработки вырастут у воспитателей детских садов, учителей школ, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров средне-профессиональных образовательных учреждений, сотрудников сферы культуры и социальных работников. Сотрудникам бюджетной сферы других категорий планируется поднять зарплату с 1 января 2023 года.

Губернатор Сергей Цивилев принял решение увеличить оплату труба более 90 тысяч сотрудников бюджетной сферы. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Оплата труда кузбассовцев находятся у губернатора на особом контроле. Сергей Цивилев не только занимается вопросами повышения зарплаты бюджетников, но и вовлекает в этот процесс руководителей крупного бизнеса, рекомендуя работодателям регулярно поднимать оклады своим сотрудникам. В этом году среднемесячная заработная плата в Кузбассе выросла на 16% и составила 54785 рублей. При этом уровень безработицы в регионе упал до минимальной отметки. В 2022 году в Кузбассе зафиксирована рекордно низкая безработица – 0,9%. Специалистам областной службы занятости удалось трудоустроить более 75% обратившихся за помощью - 42,5 тысячи человек.

То, что доходы кузбассовцев не снижаются, показывает и уровень потребления: в Кузбассе он выше, чем в среднем по России. Если в целом по стране динамика оборота розничной торговли в 2022 году сократилась на 4,9%, то по Кузбассу – только на 1,9%.

Несмотря на давление западных санкций, экономика Кузбасса успешно противостоит внешним обстоятельствам. Региональные власти ввели дополнительные меры поддержки для населения и производителей. Предприятия адаптируются к меняющимся условиям и неплохо справляются с текущей ситуацией. Кузбасс – самый густонаселенный и урбанизированный российский региона за Уралом регион. Он занимает седьмое место в России и первое место в Сибирском федеральном округе по объему отгруженной промышленной продукции. Кузбасс обеспечивает треть всего внешнеторгового оборота Сибири (31,4%). В регионе добывается более половины всего российского угля (51,4%), в том числе почти две трети – коксующегося угля (66,9%). Благодаря Кузбассу Россия удерживает третье место в мире по экспорту этого энергоресурса.

«Будущее угольной отрасли - это не наращивание объëмов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью, - рассказал недавно губернатор Сергей Цивилев. - Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши учёные и промышленники, — внедрение «чистых» природоохранных технологий».

В 2022 году в Кузбассе зафиксирована рекордно низкая безработица - 1%. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

На лидирующих позициях в России остается и металлургический комплекс региона. Кузбасс даёт стране десятую часть общего объема выпуска стали (12,3%), 62,3% выпуска ферросилиция, 88% магистральных и 92% трамвайных рельсов.

«Сегодня мы живем в новых экономических условиях. Санкции, которые вводит Запад, нужно рассматривать как новые возможности для внутренних изменений и взаимодействия в вопросах выпуска товаров для импортозамещения, - отметил Сергей Цивилёв. - Для этого во всех регионах Сибири важно создать привлекательный инвестиционный климат для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения».

В 2022 году Кузбасс занял 12-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сохранив результат 2021 года. По этому показателю область стала лучшей среди регионов Сибири. В развитие региональной экономики инвестировано 152,8 миллиарда рублей, по сравнению с первым полугодием 2021 годом рост составил 105,4%. Только в развитие угледобычи инвесторы вложили 66,1 миллиарда рублей (рост составил 137%), в развитие металлургии - 3,66 миллиарда рублей (рост – 119,7%).

Кузбасская экономика прирастает не только углем и металлом. В этом году местные аграрии собрали небывалый урожай зерновых, поставив исторический рекорд - 1 миллион 19 тысяч тонн зерна. За семь месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 4,4%. Посевные площади увеличилась на 30,6 тысяч га (для сравнения, ранее за три года, с 2018 по 2020-й регион вернул в сельхозпроизводство 42,8 тысячи гектаров). Кузбасс остается в тройке регионов-лидеров Сибири по эффективности использования сельскохозяйственных земель. Область не только обеспечивает собственные потребности в сельхозпродукции, но и поставляет её на экспорт в 43 страны мира.

Несмотря на давление западных санкций, экономика Кузбасса успешно противостоит внешним обстоятельствам. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

По сравнению с пандемийным прошлым годом доходная часть бюджета Кузбасса в 2022 году выросла почти в два раза (на 112,1 миллиардов рублей). За семь месяцев в бюджет региона поступило 240,5 миллиардов рублей. Профицит вырос более чем в 10 раз и составил 95,7 миллиарда рублей. Бюджет региона по-прежнему остается социально ориентированным, его основными статьями расходов являются здравоохранение, образование, социальные нужды и зарплаты работникам бюджетной сферы. В Кузбассе реализуются 46 региональных проектов c общим объемом финансирования из всех источников 44,8 миллиарда рублей. По объему средств Кузбасс занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе.

В этом году региональные власти активно работали над переселением людей из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году на эту программу правительство региона выделило рекордную сумму - 3,3 миллиарда рублей. До сих пор на эти цели ежегодно направлялось около миллиарда рублей. В итоге с начала года из аварийного жилья в новые квартиры переехали 1445 кузбасских семей.