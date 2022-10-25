Горячий и еще горячее: австралийские пожарные разделись для календаря, от которого нельзя оторваться

Тот редкий случай, когда пожарные сами устроили пожар. Фото: The Australian Firefighters Calendar

На что можно смотреть бесконечно, 365 дней в году? Конечно, на котиков. А также милых утят, кудрявых ягнят, очаровательных песиков и - непременно! - трогательных коал. А если вся эта живность расположилась в крепких руках брутальных красавцев, значит, вы листаете календарь австралийских пожарных. Легендарное (ни больше, ни меньше) издание с Зеленого континента в этом году отмечает 30-летний юбилей, и поэтому все 12 месяцев получились особенно горячими. Осторожно, от этих кадров можно растаять!

Кубики пресса, рельефные бицепсы, тату во всю грудь и белоснежные улыбки: герои календаря-2023 по традиции предстали без рубашек. Но не потому, что любят обнажаться. Куда больше спасатели любят деньги. Много денег, которые из года в год собирают на продаже календаря и тратят на благое дело. За 30 лет смелые австралийские парни пожертвовали более 3,2 млн долларов (!) благотворительным организациям. Эти средства пошли на борьбу с онкологией, приюты для бездомных, жилье для ветеранов, лечение фауны, переработку мусора... Кстати, зачастую брандмейстеры позируют с кошками-собаками, которые ищут хозяев. Стоит ли говорить, что этих счастливчиков разбирают в первые минуты после выхода календаря? Нет, пожарные в комплект не входят и автографы не раздают.

В этом году все заработки от календаря команда отдаст на поставку оборудования армии добровольных пожарных. Да, спасателям тоже нужна помощь. Вот и пиар для этих ребят - не последнее дело. Поэтому в честь 30-летия календаря шестеро самых выдающихся парней из Австралии позвали в Лос-Анджелес, чтобы выступить на ТВ в шоу Келли Кларксон - это крупнейшее ток-шоу в США. Говорят, спасатели так обалдели, что от неожиданности даже не смогли собраться, пока горит спичка - новоиспеченных телезвезд пришлось подгонять.

А вот в России поддержать сердобольных красавцев можно только морально. К сожалению, у нас заказать календарь нельзя. Зато любоваться - сколько угодно!