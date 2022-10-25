Новые правила проверки водителей на трезвость начнут действовать в России в 2023 году: как инспекторы будут выявлять пьяных

Новые правила вступят в силу в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дыхните, гражданин!» - «Приглашайте понятых или включайте видеозапись!» Так в следующем году будет выглядеть стандартная беседа инспектора с «подозреваемым» в пьянстве за рулем. Дело в том, что правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Они начнут действовать с 1 марта 2023-го.

С первого дня следующей весны проверять водителя на опьянение (то есть просить его дыхнуть в трубочку) гаишник имеет право только в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Если прибор покажет не меньше 0,16 мг этилового спирта на 1 л выдыхаемого воздуха, значит, водитель выпил.

При этом автомобилист, как и сейчас, имеет право отказаться дышать в трубку или не согласиться с результатами. Тогда его отправят на медицинское освидетельствование. Эта процедура ему грозит и в случае, если прибор ничего не показал, но инспектор уверен, что водитель подшофе.

Заодно в документе перечислены случаи, в которых инспектор имеет право проверить водителя на опьянение:

- запах алкоголя,

- нарушение координации или речи,

- резкое изменение цвета кожи на лице

- поведение, не соответствующее обстановке

Как видите, формулировки весьма расплывчатые. Особенно про поведение. Улыбаешься гаишнику? Нехарактерно это для наших водителей, а ну-ка дыхни! Не улыбаешься водителю (не выходишь из машины, слишком долго ищешь документы)? А ну-ка дыхни! Так что понятые в таком случае, действительно, не помешают.

Напомним, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде. Так что лучше не упорствовать.

НЕ УПОТРЕБЛЯЙ!

Два года пешего режима

Водителю, которого первый раз ловят пьяным за рулем, грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тысяч рублей.

Если водитель при этом был без прав, ему грозит еще и арест на 15 суток.

Водителю, который повторно попался пьяным за рулем, грозит уже уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей и до 2 лет тюрьмы.

А когда поймают в третий раз (то есть за езду в нетрезвом виде после уголовного наказания), можно получить штраф до 500 тысяч рублей и сесть уже на три года.

Если выпивший водитель попал в ДТП без пострадавших, дополнительного наказания не будет. При наличии пострадавших можно получить до 7 лет тюрьмы. Если есть погибшие - до 15 лет.