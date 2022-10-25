Володин заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Вячеслав Володин в ходе общения с журналистами крупнейших изданий, включая и kp.ru, вновь подчеркнул приверженность целям Специальной военной операции (СВО) российской армии на Украине:

— Наша задача — чтобы потери (среди российской армии и мирного населения Украины) были минимальными. Этого мы добиваемся. Если куда-то прилетают наши ракеты, то это исключительно инфраструктура, используемая вооруженными силами киевского режима. Все цели СВО будут достигнуты, — отметил Председатель Государственной Думы.

Ранее Вячеслав Володин в своём Telegram-канале указал на опасность ядерного терроризма со стороны киевских властей, которые «поручили учёным-атомщикам создать грязную бомбу» (относительно простое в изготовлении устройство, состоящее из радиоактивных элементов, предназначенных для рассеивания на большой территории — прим. ред.). По словам спикера, президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, «становятся спонсорами и пособниками» подобного терроризма.

Также в интервью KP.RU вскоре после начала СВО Вячеслав Володин обратил внимание на одну причин спецоперации: «Все решения, которые ещё до 24 февраля [2022 года] принимал Конгресс США и страны НАТО о поставках оружия для Украины, говорят о том, что они планировали развязать военные действия против мирных жителей Донбасса. Но наша страна, солдаты, офицеры, наш президент — Верховный Главнокомандующий — предупредили эту агрессию», — подчеркнул спикер.