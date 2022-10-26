Тариф UP от билайна стал еще выгоднее, прокачать его могут сами пользователи

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В тарифном плане UP от билайна, который интересен тем, что абоненты могут настроить его под себя и свои предпочтения с помощью необычных персонажей – апперов, появились новые возможности. Оператор наградил апперов суперспособностями, но, чтобы их активировать, нужно выполнять различные задания, за которые будет начисляться виртуальная валюта – «соты».

Напомним, апперов в тарифе – пять. Все они невероятно харизматичные, полезные и многофункциональные. Например, пчела Базя предоставляет 50% скидки для всей семьи, а с новой суперспособностью даст на всех 50 ГБ интернета. Делиться трафиком можно, если подключена услуга «Дели все». С драконом Юнгом вас ждет неограниченное пользование YouTube и TikTok, а также еще 15 ГБ интернета. Кот Пуш сделает общение в роуминге максимально выгодным. С его новой способностью пользователи получат скидку в размере 50% на все звонки. С роботом Пингом выгодно звонить друзьям и родным, живущим в разных странах СНГ: Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении, а дополнительные 30 минут сделают общение еще приятнее. Панда Тапа с радостью предоставляет 20% скидку пользователям старше 60 лет и защищает от случайных подписок, а с новой суперспособностью поделится еще и дополнительными 1000 минутами на звонки по России.

Чтобы подключить новую суперспособность, нужно накопить 100 «сот». Рассказываем, как это сделать.

Сразу 20 «сот» смогут получить новые абоненты, которые подключатся к Тарифу Up. Затем каждый день в мобильном приложении оператора пользователи будут получать по три различных задания в день, за выполнение каждого из них будет начислена 1 «сота», а если выполнить все задания, тогда получите 5 «сот».

Задания несложные, интересные, а порой и приятные. К примеру, сыграть в игру в приложении билайна, чем не отдых? Или зайти в мобильное приложение – что может быть проще?

Суперспособность, которую вы подключите, накопив 100 «сот», будет действовать 30 дней. Но при смене аппера она отключится, так что не забывайте про это, если решите сменить помощника.

ВАЖНО

Суперспособности и заработок «сот» действует при подключении или переходе на Тариф UP до 31 января 2023 года. Сделать это можно в мобильном приложении оператора.

Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга «Дели все» может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за «соты» в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с Правилами начисления и использования «сот» (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).

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