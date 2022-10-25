Больше трети компаний в России отказались от новогодних корпоративов из-за экономии

Главной статьей экономии стали корпоративные мероприятия Фото: Shutterstock

Почти 40% работодателей в этом году не будут радовать сотрудников развеселыми новогодними корпоративами. Это выводы из опроса руководителей российских организаций, который в октябре провел исследовательский центр Зарплаты.ру.

Приняты такие решения не от хорошей жизни. Как следует из исследования, почти 80% российских компаний вынуждены экономить и сокращать расходы везде, где получится. Больше 80% руководителей предполагают, что так же пройдет следующий году. Главной статьей экономии и стали корпоративные мероприятия. От них в том или ином виде отказались больше половины компаний.

Радует, что экономия на зарплате в рейтинге «урезаний» занимает место позади корпоративных праздников, представительских расходов и даже рекламы (см. «Конкретно»). Более того, больше половины компаний собираются в 2023 году ее все же проиндексировать.

Но и по новогоднему веселью в компании коллег многие наверно в очередной раз всплакнут. И так места для радости в нынешней жизни остается все меньше. А тут... Все чаще можно услышать, что общение с коллегами не в режиме «по делу и быстро» становится роскошью. Особенно у тех, кто с остальным коллективом почти не видится из-за удаленки. И как в таких условиях поддерживать моральный дух, энтузиазм и корпоративную культуру?

- Конечно, для помпезных новогодних мероприятий с огромными бюджетами сейчас не самое подходящее время. Но не для совместных праздников, где люди могут пообщаться и снять напряжение. Это не одно и то же, - говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - Что сейчас важно людям? Переключиться, почувствовать в коллегах таких же людей, понять, что они не в одиночестве. Чтобы таким образом поддержать и объединить сотрудников, вовсе не обязательно тратить уйму денег. Более того, мероприятия, которые проводятся по принципу «гульнем круче всех» или вообще для галочки («мы столько-то денег на корпоратив выделили»), эту задачу не решают. Гораздо лучше решали ее, например, популярные когда-то «капустники», когда своими силами готовили смешные представления. Такая самодеятельность - и возможность обнаружить скрытые таланты и лучше узнать свой коллектив, и просто посмеяться и расслабиться. В зависимости от состава сотрудников, можно найти что-то свое. Кому-то, вероятно, подойдут спортивные игры, а кому-то посиделки с песнями под гитару. Только не надо пытаться превращать сотрудников в профессиональных актеров или устраивать на полном серьезе спортивные состязания. Людям надо просто дать возможность отвлечься, пообщаться и что-то поделать вместе в неформальной обстановке.

КОНКРЕТНО

На чем экономят компании

корпоративные мероприятия – 52%

представительские расходы – 27%

реклама – 24%

индексация заработка – 22%

корпоративный транспорт – 20%

компенсация питания работников – 18%

командировочные расходы – 16%

аренда помещения – 14%

добровольное медицинское страхование – 9%,

полный отказ от офиса и перевод всех на удаленку – 8%,

уменьшение рабочих часов – 7%,

сокращение заработных плат – 5%

(По данным опроса Зарплаты.ру)