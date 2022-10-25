Специалисты опубликовали список нутрициентов от тревоги и нервного напряжения

Эксперт в области ЗОЖ, нутрициолог Олеся Пронина

Нутрициология как явление среди людей, увлекающихся здоровым образом жизни, возникло относительно недавно. Еще 5 лет назад мало кто знал, что такое «биохакинг», а большинство людей принимали витаминные комплексы только весной, чтобы избежать дефицитов.

Сегодня люди чаще прислушиваются своему организму и по симптомам начинают понимать, что ему действительно нужно и в какой момент. Железо, магний, кальций, витамины группы B и D — становятся постоянными добавками в рационе человека, за уровнем которых следят современные врачи и нутрициологи. Но как понять самому, какого витамина не хватает в организме? Чаще всего на фоне дефицитов важных микроэлементов проявляются такие симптомы как сухость кожи, выпадение волос, появляется необоснованная усталость, бессонница, проблемы с концентрацией и тревожностью.

И если вам кажется, что эти состояния появились сами по себе, скорее всего, придется поправить здоровье приемом нутрициентов.