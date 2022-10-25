Минобороны сообщило об уничтожении вертолетной стоянки ВСУ

Украинские националисты пытаются атаковать по всей линии соприкосновения, но несут большие потери

В Минобороны России сообщили, что за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии удалось поразить: четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской области, стоянку вертолетов ВСУ в Донецкой Народной Республике, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях и живую силу на военной технике в 182-х районах.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова в Николаевской области ликвидировано два склада с боеприпасами и сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Генерал-лейтенант сообщили на брифинге о потерях ВСУ, что продолжают попытки вести наступления: «на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - 120, на Николаево-Криворожском до 130 украинских военнослужащих».

Также сожжены десятки танков, боевых бронированных машин и автомобилей.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотников, семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в Херсонской области», - перечислил уничтоженные цели Конашенков.

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Росгвардии взяли под охрану вышку телерадиовещания и центра областного телевидения, расположенных в Херсоне.

«Телевышка и телецентр являются критически важными объектами и одна из наших задач - это обеспечение безопасности, работоспособности данных объектов, предотвращение диверсионных и террористических актов», - рассказал офицер спецподразделения Росгвардии.

Росгвардейцы также ввели пропускной режим на других охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию с помощью специальных средств и служебных собак.

Профилактические мероприятия по антитеррористической защищенности были усилены после того, как у здания телекомпании ЗаТВ и «ЗаРадио» в Мелитополе при взрыве пострадали пять человек.

По предварительной информации, взорвался стоявший у здания автомобиль, волной в здании выбило стекла и межкомнатные двери. Несмотря на ЧП, телеканал ЗаТВ продолжит работу.

«Инцидент произошел в жилом районе 08.40, в момент, когда люди шли на работу. Украинские боевики подтверждают свой статус террористов», - сообщил корреспондент RT Валентин Горшенин.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», - заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов своем в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 25 октября.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

326 - самолетов

162 - вертолета

2339 - беспилотных летательных аппаратов

383 - зенитных ракетных комплекса

6046 - танков и других боевых бронированных машин

874 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3525 - орудий полевой артиллерии и минометов

6758 - единиц специальной военной автомобильной техники