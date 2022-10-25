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Политика25 октября 2022 11:20

Минобороны сообщило об уничтожении вертолетной стоянки ВСУ

Украинские националисты пытаются атаковать по всей линии соприкосновения, но несут большие потери
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Украинские националисты пытаются атаковать по всей линии соприкосновения, но несут большие потери

Украинские националисты пытаются атаковать по всей линии соприкосновения, но несут большие потери

В Минобороны России сообщили, что за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии удалось поразить: четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской области, стоянку вертолетов ВСУ в Донецкой Народной Республике, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях и живую силу на военной технике в 182-х районах.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова в Николаевской области ликвидировано два склада с боеприпасами и сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Генерал-лейтенант сообщили на брифинге о потерях ВСУ, что продолжают попытки вести наступления: «на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - 120, на Николаево-Криворожском до 130 украинских военнослужащих».

Также сожжены десятки танков, боевых бронированных машин и автомобилей.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотников, семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в Херсонской области», - перечислил уничтоженные цели Конашенков.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Росгвардии взяли под охрану вышку телерадиовещания и центра областного телевидения, расположенных в Херсоне.

«Телевышка и телецентр являются критически важными объектами и одна из наших задач - это обеспечение безопасности, работоспособности данных объектов, предотвращение диверсионных и террористических актов», - рассказал офицер спецподразделения Росгвардии.

Росгвардейцы также ввели пропускной режим на других охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию с помощью специальных средств и служебных собак.

Профилактические мероприятия по антитеррористической защищенности были усилены после того, как у здания телекомпании ЗаТВ и «ЗаРадио» в Мелитополе при взрыве пострадали пять человек.

По предварительной информации, взорвался стоявший у здания автомобиль, волной в здании выбило стекла и межкомнатные двери. Несмотря на ЧП, телеканал ЗаТВ продолжит работу.

«Инцидент произошел в жилом районе 08.40, в момент, когда люди шли на работу. Украинские боевики подтверждают свой статус террористов», - сообщил корреспондент RT Валентин Горшенин.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», - заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов своем в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 25 октября.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

326 - самолетов

162 - вертолета

2339 - беспилотных летательных аппаратов

383 - зенитных ракетных комплекса

6046 - танков и других боевых бронированных машин

874 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3525 - орудий полевой артиллерии и минометов

6758 - единиц специальной военной автомобильной техники

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ