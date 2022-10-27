Легкая благотворительность: как социальным предпринимателям в России помогают занимать полки в магазинах

Фото из архива Фонда «Наше будущее»

В России развивают институт социального предпринимательства (см. «Справку»). Чтобы помочь бизнесу найти рынки сбыта, Фонд «Наше будущее» основал проект «Больше, чем покупка» (БЧП). Через него компании могут поставлять товары в крупный сетевой ритейл.

Если вы сами или кто-то из ваших знакомых занимается производством товаров для широкого потребителя, то, конечно, знаете: попасть на полки супермаркета или в общепит очень сложно. Строжайший регламент, требования к упаковке и отгрузке. У больших предприятий есть ресурсы, чтобы пробиться в сети, а бизнес-начинаниями путь туда заказан.

Однако «Больше, чем покупка» смогли договориться. Теперь торговые стеллажи под товары социальных предпринимателей предоставляют АЗС-сети «ЛУКОЙЛ» и «ЕКА», гипермаркеты «Твой дом», «О’Кей» и маркетплейс Wildberries. Это более чем 2000 торговых точек в 56 регионах страны.

ВЫПУСКАЮТ СИРОПЫ, ПЕРЧАТКИ И ИГРУШКИ

Проект работает с 2014 года. 28 января 2014 года открылись первые стойки БЧП на АЗС «ЛУКОЙЛ». Его основатели стали своего рода бизнес-наставниками для социальных предпринимателей.

Фото из архива Фонда «Наше будущее»

- Чтобы товар был востребован рынком, он должен соответствовать ожиданиям клиента и категорийного менеджмента сетей. Мы добиваемся улучшения качества выпускаемой продукции, бесплатно создаем дизайн товара и продающую упаковку, оказываем консультации по маркировке, берем на себя логистику и просчитываем ценообразование, - рассказывают сотрудники «Больше, чем покупка».

Команда проекта успела посотрудничать со 132 социальными предприятиями. В основном на них трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья и социально уязвимые граждане. Компании выпускают сувениры, текстиль, мягкие игрушки, ароматизаторы, товары для кафе и пикника, сиропы для кофе и коктейлей, средства индивидуальной защиты.

Фото из архива Фонда «Наше будущее»

Например, у калужского предприятия «Сигнал», где работают более 20 сотрудников (около 50% от всего общего числа сотрудников) – инвалидов по зрению, за полтора года выкупили и продали 340 тысяч пар перчаток. Благодаря проекту их производство выросло на 40% и увеличилось количество рабочих мест. В перчатках работают сотрудники АЗС, а также их продают в магазинах при заправках.

Фото из архива Фонда «Наше будущее»

За 2,5 года у филиала Всероссийского общества слепых купили более 250 тысяч крафтовых мешков для древесного угля, в которые расфасовали и продали 800 тонн угля. Сейчас каждый третий мешок на предприятии делается для проекта «Больше, чем покупка».

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Чтобы регулярно платить зарплату, бизнес должен быть загружен заказами. Этого и добивается проект. Команда сформировала устойчивые каналы продаж для товаров социальных предприятий. Когда есть спрос покупателя, возникает необходимость расширять производство, принимать на работу новых сотрудников. В свою очередь, люди из социально незащищенных категорий начинают социализироваться, проходить трудовую реабилитацию.

Фото из архива Фонда «Наше будущее»

Проект работает в обе стороны. Массовый покупатель знакомится с понятием «социальное предпринимательство» и получает возможность легкой благотворительности. Купил нужный тебе товар (выпускают не безделушки и неликвид, а то, что востребовано) по рыночной цене — поддержал рублем доброе начинание.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о товарах и проекте можно на сайте nepokupka.ru. Также команда ведет группу «ВКонтакте» «Больше, чем покупка».

СПРАВКА «КП»

В России с 2019 года ведут реестр социальных предпринимателей. Это перечень ИП и юридических лиц, которые отвечают определенным критериям. Такой бизнес, в отличие от «классического», направлен не только на получение прибыли, но и на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества. Предприятия трудоустраивают социально незащищенные категории, в том числе инвалидов, пенсионеров, занимаются реабилитацией, выпускают медтехнику, а также ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем. Например, это оказание педагогическо-социальных услуг, организация отдыха и оздоровления детей, сфера дошкольного образования, обучение работников и добровольцев социально ориентированных НКО, культурно-просветительская и иная деятельность.