Президент Гвинеи-Бисау прилетел в Москву мирить Россию и Украину

Путин встретился главой Экономического сообщества стран Западной Африки. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Никогда раньше ни один глава России не принимал лично лидера этой африканской страны. Оно и понятно: площадь Гвинеи-Бисау меньше Московской области, а население всего 2 млн. человек.

Но сейчас республика возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки. То есть, Эмбало говорит не только за себя, но и за 14 остальных стран-участниц.

- 400 млн. человек проживает, 550 млрд. долларов ВВП всех стран Экономического сообщества, - заметил Путин. - В целом у России приличный торговый оборот (со странами-участницами – Ред.) и темпы приличные увеличения!

Глава государства напомнил, что в 2019 году в Сочи прошел «успешный» саммит Россия – Африка. В следующем году аналогичный будет в Санкт-Петербурге.

Умар Сиссоку Эмбало в ответ заверил, что Гвинея-Бисау – «непоколебимый партнер России». Потом политик раскрыл основную цель своего приезда.

- Передаю послание от всех членов (Экономического сообщества – Ред.). Мы думаем и надеемся, что сможем найти путь, чтобы установился диалог между братскими государствами, Россией и Украиной, - сказал Эмбало.

Он добавил, что из-за «войны» нарушены поставки зерна и из России, и из Украины. Продовольствие же в Африке очень ждут.

Это уже не первая похожая встреча. Раньше в Москву прилетали лидеры Индонезии и Сенегала (страна возглавляет сейчас Африканский союз). Каждый раз политики договаривались о поставках зерна.

В конце встречи, лидер Гвинеи-Бисау пожаловался Путину на пиратов, которые грабят прибрежные суда.

- У нас есть маленькие фрегаты испанского производства. НО нужны большие. Может быть, Россия смогла бы нам такие предоставить? Мы подумаем, как сможем за них рассчитаться. Плюс возможно выпишем вертолеты.

Путин в ответ пообещал содействие. Плюс в наших вузах планируется увеличить квоту для студентов из Африки.