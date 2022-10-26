Заместить импорт и выйти на экспорт

Технологический суверенитет важен и для сырьевой отрасли. Фото: Роман КОВРИГИН

Главная задача на ближайшие годы во многих отраслях - импортозамещение. После того, как страны Запада объявили против России беспрецедентные санкции, во многих сферах не осталось ничего другого, как надеяться на собственные силы и технологии. Благо наработки уже были.

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА: «КРУПНЕЙШИЙ КОМПЛЕКС В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ»

Чтобы Россия занимала лидирующие позиции в экспорте СПГ, отечественные компании форсированно развивают технологии для производства сжиженного природного газа. Для того чтобы обеспечить технологический суверенитет страны и успешно развивать собственные инновационные технологии, в России строят современные заводы и уникальные кластеры, которые объединяют газопереработку и газохимию. Эти шаги отвечают также стратегическим инициативам правительства России - «Прорыв на рынки СПГ» и «Развитие производств новых материалов». Одновременно российские разработчики создают программные продукты для цифровизации производства и логистики, применимые в энергетической отрасли.

К примеру, Газпром планирует построить на территории ОЭЗ «Усть-Луга» одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. Общий объем инвестиций составит 2,2 трлн рублей. Комплекс станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Реализация проекта позволит нарастить объем российского экспорта СПГ и СУГ на мировой рынок. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.

Портфель заказов на российских верфях составляет 100 судов разных типов. Фото: krsormovo.nnov.ru

СУДОСТРОЕНИЕ: «ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КРАБОЛОВ-ПРОЦЕССОР»

Большая потребность - в судостроении. Особенно грузовом и отраслевом. Сейчас портфель заказов, которые размещены на российских верфях, превышает 100 судов разных типов (до 2027 года), и более 70 из них уже размещены на стапелях или находятся в причальной достройке.

Так, недавно в России был впервые построен краболов-процессор. Его особенность заключается в том, что все процессы первичной переработки можно проводить прямо на судне. Раньше такие суда закупались за рубежом.

- Все новые проекты завода «Красное Сормово» будут максимально ориентированы на отечественных производителей, на импортозамещение. Предприятие входит в ОСК, которая работает над развитием импортозамещения с 2014 года, - результаты уже есть. Корпорация разрабатывает проекты судов с учетом возможностей отечественных предприятий, которые производят двигатели, якорно-швартовное оборудование и другие комплектующие. Поставщиками ОСК стали более 100 российских компаний, - рассказал Михаил Першин, генеральный директор завода «Красное Сормово».

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА: «ПЛАТЫ И БЛОКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ»

В рамках национального проекта «Производительность труда» группа компаний «Макро Групп» запустила производство электронных модулей «Макро ЕМС». Новый завод построен за год. Инвестиции в создание новой площадки превысили 600 млн рублей. В перспективе общий объем вложений достигнет 1 млрд рублей. Проект компании был поддержан федеральным Фондом развития промышленности, который выделил 270 млн рублей на приобретение оборудования.

Завод выпускает платы, модули памяти и блоки для компьютеров и другой цифровой техники. Электроника используется в промышленной автоматике, в сфере телекоммуникаций, в системах хранения данных, кассовых и банковских терминалах, источниках питания, медицинском оборудовании, в счетчиках газа, воды и электричества. На предприятии смогут размещать заказы разработчики, у которых нет собственных производств, что очень важно для выполнения программы импортозамещения.

«Макро ЕМС» вступило в национальный проект «Производительность труда» и намерено освоить лучшие практики бережливого производства. Это одно из 16 предприятий радиоэлектронной отрасли, участвующее в национальном проекте.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мы узнали много интересного про себя»

Михаил Гончаров, основатель, акционер и управляющий «Теремка», член координационного совета «Деловой России»:

- Наша сеть с 2021 года внедряет технологии бережливого производства в ресторанах Санкт-Петербурга в рамках национального проекта «Производительность труда». Мы узнали много интересного для себя. Что именно системный подход вовлеченных сотрудников с четким пониманием, зачем мы работаем, - залог успеха масштабного проекта. Сформулировали амбициозные цели на 2022 - 2023 годы, сформировали команду лидеров и начали работу над проектом.

Уже получили на пилотных участках рост выработки более чем на 20%, сокращение перемещений на объектах всей сети в среднем на 25% - а это десятки километров в день, которые сотрудники «наматывают» для обслуживания гостей и производства продукции. Эти километры переводятся в часы «высвобожденного» времени, которое можно потратить гораздо более эффективно.

Это только первые результаты, но самое главное - мы выстраиваем культуру непрерывного совершенствования. Фундамент, который позволит нам улучшать наши результаты и сейчас, и через год, и через 5 лет. Мы получили инструменты, которые позволяют сокращать потери и повышать эффективность бизнеса. Только в первый день внедрения программы «Предложения по улучшениям» мы получили три предложения от сотрудников.

Сотрудники компании получили и получают дополнительные компетенции, которые позволяют им развиваться как профессионалам, повышать свою значимость. Все это поднимает мотивацию. На сегодня у нас уже четыре собственных сертифицированных тренера по бережливому производству, и только их силами обучено уже 123 сотрудника компании.

Бережливое производство всегда преследует цели повышения эффективности. Участие в нацпроекте произошло точно вовремя - когда мы осознали потребность в новых инструментах, поскольку старые уже не давали того результата, который требовался.

Сам нацпроект предлагает участникам прежде всего интеллектуальную поддержку: электронную базу знаний, где всегда можно найти необходимый электронный курс или коробочные решения. В распоряжении участников большой багаж очных обучений и вебинаров. На платформе ФЦК зарегистрировано уже более 250 наших сотрудников, которые прошли около 1750 различных электронных курсов.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Что подскажут в Школе экспорта

При Российском экспортном центре (РЭЦ) уже несколько лет работает Школа экспорта. В 2018 году там создали и апробировали программу «Акселератор экспортного роста». За четыре года прошли обучение сотрудники более 650 компаний. Причем речь идет не только о действующих экспортерах, но и о тех, для кого работа на зарубежных рынках только начиналась.

Всех участников объединяет одно - участие в национальном проекте «Производительность труда» и нацеленность на экспорт. География компаний-участниц - от Калининграда до Владивостока.

Ключевой целью акселератора является заключение реальных экспортных сделок. Компании, прошедшие обучение, заключили 341 контракт на сумму более чем 16,5 млрд рублей с партнерами из 55 стран мира. В их числе даже такие экзотические направления, как Мьянма, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар и другие.

«Акселератор экспортного роста» рассчитан на компании среднего и крупного сегмента несырьевых отраслей экономики. Если говорить о продукции компаний-участниц, диапазон очень широк - от зефира в шоколаде до турбин для АЭС. Учебная программа формирует у представителей бизнеса практические навыки эффективного структурирования экспортного проекта, минимизации рисков и снижения издержек, использования инструментов государственной поддержки для самостоятельного тиражирования и масштабирования экспортной деятельности предприятия.

В 2022 году программа была доработана с учетом новых реалий работы на зарубежных рынках в условиях санкционного давления, поэтому будет особенно актуальна в эти непростые для бизнеса времена. Продолжительность программы - 2 месяца. От каждой компании в программе может участвовать не более 4 человек. Более подробную информацию о программе вы можете узнать на сайте Школы экспорта РЭЦ.