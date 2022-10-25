В России показали сокровища Фаберже, обнаруженные в тайнике

В краеведческом музее Челябинска открылась выставка из собрания музеев Московского Кремля "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX — XXI вв". Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Почему именно южноуральцы удостоились такой чести - непонятно, но 19 октября в краеведческом музее Челябинска открылась выставка из собрания музеев Московского Кремля "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX — XXI вв". Публике представили более четырехсот бесценных экспонатов, значительная часть которых выставляется впервые, а другая часть - крайне редко.

В частности, на выставке представили легендарный клад из коробок "солодовых конфект", найденный на Солянке.

В свое время эта детективная история наделала много шуму. В девяностые годы рабочие, трудившиеся на реконструкции дома номер тринадцать на улице Солянка, наткнулись на тайник. В межэтажных перекрытиях были запрятаны жестяные коробки из-под конфет, заполненные украшениями, завернутыми в старинные афиши.

- Возможно, никто бы и не узнал, что это Фаберже, но на каждом изделии были бирки, то есть прятали их новыми, буквально с прилавка, - рассказывает лектор-искусствовед Марья Аникина.

Тогда клад оценили всего в триста тысяч рублей, это равнялось цене тридцати "Волг", но истинную цену сокровищ обнаружили позднее. Во-первых, оказалось, что часть изделий сделано не из серебра, а из платины, которую во времена Фаберже не клеймили, считая не самым дорогим металлом. А во-вторых, специалисты вскоре поняли, что имеют дело с настоящими произведениями искусства. К сожалению, большая часть коллекции ушла в Гохран, и ее никто никогда не видел. Но тринадцать экспонатов из клада на Солянке попали в Музеи Московского Кремля и стали известны на весь мир. Правда, у нас эти экспонаты показывают крайне редко, поэтому челябинцам можно позавидовать.

Тринадцать экспонатов из клада на Солянке попали в Музеи Московского Кремля и стали известны на весь мир. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Но как попал клад Фаберже в межэтажные перекрытия дома?

- Дело в том, что с приходом советской царский ювелир Карл Фаберже спешно эмигрировал, - рассказывают в музее. - Перевезти через границу все свои изделия он, понятное дело, не смог, поэтому ценные вещи остались на хранении у разных людей.

Список этих надежных людей был у сына Фаберже, Евгения. Но когда Евгений обратился по адресам, далеко не везде ему сокровища вернули. "Доброжелатели" даже оклеветали младшего сына Фаберже, Агафона, оставшегося работать в России, мол, это он все прихапал. Отец-ювелир умер, считая Агафона предателем, нажившимся на сокровищах семьи. Впоследствии выяснилось, что Агафон был честен с отцом, а обманули царского ювелира его же бухгалтера и управляющие, которым он доверял как самому себе.

В частности, так произошло с московскими "надежными людьми". На Кузнецком мосту имелся большой магазин Фаберже, и самые ценные вещи из этого магазина прятали трое сотрудников. Двое из них потом бежали за границу и часть сокровищ всплыла у них. А про третьего - никто и не подумал. Содиректор московского отделения Владимир Аверкиев остался в России, устроился юристконсультом Металлотреста и жил на Солянке, в том самом доме номер 13, где потом и нашли тайник.

Аверкиева арестовали в 1929 году, он умер в заключении, но никому так и не раскрыл своей тайны.

Интересное совпадение

К сожалению, сокровища на выставке так хитро подсвечены, что сфотографировать их надлежащим образом не удается: на снимках камни меркнут и не производят того впечатления, как в реальности.

Увы, фотосъемка не может передать истинной красоты камней. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Но один момент бросается в глаза. В витрине выставлены сапфировые сережки с бриллиантами, не узнать которые трудно: практически такие же носила Людмила Зыкина, называя их "мои серьги". Людмила Георгиевна купила сережки у одесского контрабандиста и более точное происхождение их узнать не удалось Два года назад, в ходе аукцион, на котором продавались сокровища Зыкиной, специалисты аукционного дома "Литфонд" предполагали, что серьги могли быть от "Фаберже", но сторонние эксперты засомневались:

- Купеческая побрякушка, - отозвался об изделии опытный музейный работник Александр Савинов. - Слишком темный, чернильный, цвет сапфиров. В камне ценят цвет и чистоту, а кабошон призван скрыть включения. Работа ремесленная, а не художественная.

На всякий случай прикладываем фото сережек от Фаберже и сережек Зыкиной. Судите сами.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На обложке альбома у Зыкиной - ее любимые серьги с сапфирами. Фото: 12auction.ru

Что еще показывают в Челябинске

Всего на выставке представлено более 400 ювелирных работ, среди которых коллекция Нади Леже, выполненная в честь полета Гагарина в космос, изделия уральских мастеров, а также произведения современного ювелира и эмальера Ильгиза Фазулзянова. Один из ключевых экспонатов выставки - печальная корона, созданная в эпоху перестройки для первого конкурса красоты. Изделие так и не успело увенчать голову московской красавицы, потому что ювелиры не успели сделать корону в срок. Поскольку Московский экспериментальный ювелирный завод не смог выкупить изделие, корону ожидала переплавка, но благодаря вмешательству государства корону выкупили и сохранили, как важную деталь эпохи.

Работы современного ювелира Ильгиза Фазулзянова. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КСТАТИ

Челябинскую выставку открыла директор Музеев Елена Гагарина, а 25 октября Елена Юрьевна посетила город Миасс и побывала на концерте Юрия Башмета и "Солистов Москвы". Известие о том, кто присутствует в зрительном зале, привело публику в восторг и вызвало дополнительный всплеск аплодисментов.