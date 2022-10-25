Даня Милохин с третьей попытки сбежал с «Ледникового периода». Почему это случилось и кто будет кататься в паре с Женей Медведевой

С самого начала участие в телепроекте давалось популярному блогеру непросто. Фото: Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Как и писала «КП», блогер Даня Милохин испытывал психологические трудности с участием в шоу «Ледниковый период». Он начал пить валерьянку и несколько раз всерьез подумывал бросить мучения на льду (в прошлом сезоне проекта и в текущем тоже). Видимо, психика 20-летнего парня все же не выдержала.

— Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал, — объяснил тиктокер в видеообращении. — У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха (Илью — хореографа и продюсера шоу — Авт.), люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу.

Возможно, Даня остался не доволен оценками, что выносили ему судьи. После двух выпусков шоу в общем зачете он идет в паре с Евгенией Медведевой на пятом месте (и на третьем внутри своей команды) с 23.80 баллами.

Даня Милохин и Евгения Медведева слушают вердикт жюри. Фото: Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Возможно, он чувствует, что конкуренция повысилась, сильного прогресса нет, а давление публики только нарастает.

Возможно, на это неустойчивое психологическое состояние наложился выпад Никиты Михалкова, который в одном из выпусков авторской программы «Бесогон» назвал блогера «безграмотным овощем» и «растением».

— Это тот, который отличился на экономическом форуме, — напомнил режиссер. — Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит. Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение.

Так или иначе, в шоу Милохин возвращаться не собирается. Он подвел и организаторов, и партнершу, покинув проект на старте. Хотя в предыдущем сезоне шоу получил приз зрительских симпатий и выиграл с Медведевой один миллион рублей.

Неизвестно, удастся ли организаторам шоу найти оперативную замену Милохину. До записи следующего пула передач — неделя. Ближайшие два выпуска «Ледникового периода» (выйдут в эфир 29 октября и 5 ноября) уже записаны, а вот после них вполне возможно, что Женя Медведева уже не будет кататься в проекте.

В шоу Милохин возвращаться не собирается. Он подвел и организаторов, и партнершу, покинув проект на старте. Фото предоставлено организаторами

Аналогичная ситуация случалась с другим блогером — Давидом Манукяном: он должен был выходить на лед в паре с Аделиной Сотниковой, но внезапно травмировал плечо и выбыл прямо в день записи первого выпуска шоу. Замену ему так и не нашли, а Сотникова появилась в проекте только в составе жюри.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20