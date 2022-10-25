В YAPPY запустились открытые комнаты

YAPPY представляет новое пространство для общения и совместного творчества — открытые комнаты. Каждая комната доступна в течение 24 часов и дает возможность неограниченному количеству пользователей общаться, создавать тематические коллабы и увеличивать охваты.

Открытые комнаты представляют собой тематические чаты, где люди со схожими интересами могут обмениваться информацией и делать совместные проекты. При этом каждый зарегистрированный пользователь YAPPY может создавать неограниченное количество открытых комнат. Для этого нужно:

• Зайти в специальный раздел меню YAPPY, нажав на иконку "огонек" в нижнем меню,

• Добавить тему, описание и обложку комнаты,

• Записать видеоприглашение.

После оформления комнаты подписчики автора получат уведомление о созданном чате, а сам проект попадает на витрину открытых комнат в соответствующий раздел. Здесь будущие участники могут быстрее найти интересную комнату, а авторы – собрать вовлеченную аудиторию.

Вступившие в комнату участники могут общаться с автором и между собой с помощью текстовых сообщений, видео, реакций и коллабов. Для этого нужно зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба. Это поможет увеличить охват видео и количество подписчиков.

Также к проекту можно привлечь аудиторию из других приложений. Для этого нужно поделиться ссылкой на открытую комнату в мессенджерах и социальных сетях.

Информационная справка:

YAPPY — видеоплатформа для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. С начала года к сервису присоединились пользователи еще из 8 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

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