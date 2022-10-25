Владимир Путин возглавил первый совет по снабжению войск

Президент заявил, что сама жизнь заставляет нас обновляться. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник прошел первый Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. В самом начале перед министрами и силовиками с вводным словом выступил Владимир Путин.

- Мы столкнулись со сложностями и необходимостью модернизировать работу еще во время пандемии. Многое тогда сделали, избавили нормативную базу от архаичных процедур, - напомнил глава страны.

- Сейчас, когда мы вынуждены быстро решать вопросы обеспечения спецоперации и преодоления санкций, надо обновлять и нашу работу, улучшать административные процедуры. Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы обновить все, что мы называем «управлением», - призвал Путин.

В конце вводной речи президент рассказал, что координационный совет к первому заседанию должен был создать целевые задания своей работы.

- Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят, - поручил российский лидер.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что горячая линия по мобилизации (номер 122) успешно работает. Спрос на нее упал со 170 тысяч звонков за сутки в первые дни до 20 тысяч звонков. Власти разбираются в каждом конкретном случае.

Деньги из бюджета на зарплаты мобилизованным (от 195 тысяч рублей) выделяются вовремя. На Госуслугах создадут отдельную форму для связи, чтобы люди могли сообщить, если появятся нарушения.

- У защитников не будет недостатка в снаряжении, - пообещал премьер.

В конце открытой части мэр Москвы Сергей Собянин перечислил результаты первых дней рабочей группы Госсовета.

- Создаются места для обучения мобилизованных. Обустроено 60 тысяч мест для их размещения. Отдельное направление нашей работы: поддержка (и материальная, и психологическая) семей мобилизованных. Детей мобилизованных принимают в самые удобные для родителей сады и школы. Создаются курсы повышения квалификации для оставшихся жен. Семьи освобождаются от оплаты садов, кружков, питания в школах, - перечислил градоначальник.