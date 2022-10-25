Самый грязный человек в мире умер после первого купания за 67 лет

"Правила жизни" Амоу Хаджи были шокирующими - иранец ел сбитых машинами зверей, курил трубку, набитую экскрементами животных, и считал, что от чистоты ему станет плохо. Фото: YouTube

Иранский отшельник, которого прозвали «самым грязным человеком в мире» за то, что он не принимал душ более полувека, скончался в возрасте 94 лет на юге Ирана в провинции Фарс.

Как пишет «Гардиан», мужчина по имени Амоу Хаджи, покрытый сажей с ног до головы, не мылся 67 лет. Жители деревни рассказали, что в молодости у него были «эмоциональные потрясения», из-за которых мужчина отказывался пользоваться водой и мылом для поддержания гигиены и жил отшельником.

В 2014 году газета «Tehran Times» рассказала о Хаджи, который ел сбитых машинами зверей, курил трубку, набитую экскрементами животных, и считал, что от чистоты ему станет плохо. Любимой пищей его был дикобраз, зато иранец соблюдал советы современных диетологв и пил много жидкости — по 5 литров воды из старой ржавой масленки, наполняя ее в том числе и из лужи. На колоритных фотографиях был изображен старец, куривший одновременно несколько сигарет.

Ранее в этом году группа врачей во главе с доктором Голамрезой Молави, профессором Тегеранской школы общественного здравоохранения, обследовала Хаджи. Врачи были поражены, обнаружив, что у мужчины не было никаких бактерий или паразитов, кроме бессимптомного трихинеллеза, возникающего при употреблении в пищу сырого мяса. Доктора пришли к выводу, что Хаджи смог оставаться здоровым в течение стольких лет, потому что у него развилась сильная иммунная система после десятилетий жизни в чрезвычайно суровых условиях.

Все шло хорошо до того момента, как односельчане все-таки убедили Хаджи помыться в первый раз. Возможно, организм не вынес такой резкой перемены и через несколько месяцев мужчина скончался.

В 2009 году газета «Hindustan Times» сообщила, что Кайлаш «Калау» Сингх из деревни за пределами священного города Варанаси не мылся более 30 лет, пытаясь помочь положить конец «всем проблемам, с которыми сталкивается народ». Сингх отказывался от воды в пользу так называемой «огненной бани». «Каждый вечер, когда собираются жители деревни, Калау разжигает костер, курит марихуану и встает на ногу, молясь Шиве», — писали журналисты. В это время Сингх говорил: «Это все равно, что использовать воду для принятия ванны, огненная ванна помогает убить все микробы и инфекции в организме».