Анекдоты: Если женщина решила не рассказывать секрет, она не успокоится, пока не расскажет

Женщине, которая восемь раз выходила замуж, в ЗАГСе разрешили вписывать в паспорт фамилию мужа самой.

* * *

- Вообще дружить надо с богатыми.

- Почему?

- Взаймы не дадут, но зато и в долг не попросят…

* * *

Стоило мне только найти свое место в жизни, как у меня тут же потребовали билет.

* * *

- Подскажите, сколько времени проходит от посадки самолета до конца таможни и всякой ерунды?

- Смотря что везешь, братан. Может, и лет семь…

* * *

Депутат Госдумы посещает деревню в своем округе и спрашивает жителей об их нуждах. Жители:

- У нас две проблемы. Первая: у нас есть больница, и нет ни одного доктора!

Депутат достает свой сотовый, звонит кому-то и дает команду срочно прислать доктора в эту деревню. Потом говорит жителям:

- Все, проблема решена! Завтра у вас будет доктор в деревне! Какая вторая проблема?

- Вторая наша проблема: у нас нет никакой сотовой связи в деревне...

* * *

- Ты кто?

- Ниндзя.

- А что такой медленный?

- Черепашка-ниндзя.

* * *

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.

* * *

Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою в часовых пробках.

* * *

Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:

- Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.

- Отвали! На моей - мигалка.

* * *

- Изя, сходи к соседу за солью!

- Да он не даст!

- А ты залезь в его сад за яблоками!

* * *

Не верьте, что после вакцинации у вас не будет детей! Только что пришел с вакцинации, все трое детей дома.

* * *

- Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для поцелуев.

- Молодой человек, у нас фильм ужасов!

- Ничего, я со страшненькой.

* * *

Мало кто знает, что самое естественное положение тела в природе - это положение, соответствующее минимуму потенциальной энергии. Объясните это жене, когда она в следующий раз попытается согнать вас с дивана.

* * *

Жена - мужу:

- Вот обрати внимание, наш сосед каждое утро, уходя на работу, целует свою жену! А ты почему так не делаешь?

- Да я ее даже не знаю!