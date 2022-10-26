Анекдоты: Если женщина решила не рассказывать секрет, она не успокоится, пока не расскажет

Женщине, которая восемь раз выходила замуж, в ЗАГСе разрешили вписывать в паспорт фамилию мужа самой.
* * *
- Вообще дружить надо с богатыми.
- Почему?
- Взаймы не дадут, но зато и в долг не попросят…
* * *
Стоило мне только найти свое место в жизни, как у меня тут же потребовали билет.
* * *
- Подскажите, сколько времени проходит от посадки самолета до конца таможни и всякой ерунды?
- Смотря что везешь, братан. Может, и лет семь…
* * *
Депутат Госдумы посещает деревню в своем округе и спрашивает жителей об их нуждах. Жители:
- У нас две проблемы. Первая: у нас есть больница, и нет ни одного доктора!
Депутат достает свой сотовый, звонит кому-то и дает команду срочно прислать доктора в эту деревню. Потом говорит жителям:
- Все, проблема решена! Завтра у вас будет доктор в деревне! Какая вторая проблема?
- Вторая наша проблема: у нас нет никакой сотовой связи в деревне...
* * *
- Ты кто?
- Ниндзя.
- А что такой медленный?
- Черепашка-ниндзя.
* * *
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Сейчас он мог бы стать успешным руководителем управляющей компании ЖКХ.
* * *
Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою в часовых пробках.
* * *
Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:
- Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.
- Отвали! На моей - мигалка.
* * *
- Изя, сходи к соседу за солью!
- Да он не даст!
- А ты залезь в его сад за яблоками!
* * *
Не верьте, что после вакцинации у вас не будет детей! Только что пришел с вакцинации, все трое детей дома.
* * *
- Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для поцелуев.
- Молодой человек, у нас фильм ужасов!
- Ничего, я со страшненькой.
* * *
Мало кто знает, что самое естественное положение тела в природе - это положение, соответствующее минимуму потенциальной энергии. Объясните это жене, когда она в следующий раз попытается согнать вас с дивана.
* * *
Жена - мужу:
- Вот обрати внимание, наш сосед каждое утро, уходя на работу, целует свою жену! А ты почему так не делаешь?
- Да я ее даже не знаю!