Вопрос дня: А вы на каких играх выросли? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я городки поддерживаю! Сам в детстве только в них и играл. Других игр не помню. А потом у нас постоянно проходили соревнования по городкам. Это наша исконная национальная игра, она помогает и глазомер развивать, и мускулы. К тому же сейчас это символично - допустим, пушку битой выбить.

Сергей Степашин, экс-премьер России:

- На футболе! Очень доступная игра: мячик есть - и гоняй его себе. Я бы лучше ввел в школьную программу футбол. Я и сейчас его люблю и занимаюсь им (Степашин - член совета директоров «Динамо». - Ред.). А еще в детстве обожал легкую атлетику - и добегался до мастера спорта.

Ольга Шарапова, главврач Московской клинической больницы им. Виноградова:

- Выросла на казаках-разбойниках. Это игра, которая развивает мышцы, мышление, ловкость и смекалку. А еще играла в больницу. Всегда была врачом. Этой игре я благодарна за то, что она привила мне любовь к будущей профессии.

Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»:

- Летом - прятки, а зимой - хоккей. Еще играли в шахматы с ребятами. То есть мы и физически трудились - бегали, прыгали, и умственная нагрузка была - просчитать ходы соперника.

Семен Альтов, писатель-сатирик, Санкт-Петербург:

- Ощущение, что те, кто это придумывает, сами в городки на работе играют. Нужны игры, которые развивают фантазию, а не способность палкой в цель попасть. Мы вот в детстве играли в фантики, коллекционировали их, меняли. Один фантик от конфеты «Мишка на Севере» можно было выменять на два от «Рачков». Ради этого мы как-то руки себе в кровь разодрали, собирая выброшенные фантики между поленьями во дворе.

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- Я «играл» в юности в штангу - рывок 117 кг, толчок - 152 кг.

Валентина Ковалева, слушательница Радио «Комсомольская правда»:

- Ой, во что мы только не играли! И штандер был (водящий бросает мяч - все врассыпную, кого достанет броском - тот и штрафник). И «кандалы - раскуйте нас» (стоим цепью, а соперник с разбегу эту цепь разбить должен, разобьет - забирает двоих, нет - остается в цепи). Весело было!

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