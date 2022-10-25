Всего за сутки Байден выдал целую феерию своих новых чудачеств

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Глядя на сутулую фигуру американского президента Джозефа Байдена, бодро семенящего неизвестно куда, все чаще хочется спросить: "Кто этот мощный старик? Неужели это отец американской демократии и лидер самой могучей страны планеты?" Джозеф Робиннет Байден-младший с каждым днем становится все чаще объектом для насмешек не только в других странах мира, но и у себя дома. И предметом горестных терзаний членов американской Демократической партии по поводу, дотянет ли "дедушка" до конца своей президентской каденции.

Стоило лишь Wall Street Journal написать, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частном порядке и в узком кругу друзей высмеивает оговорки и неудачные импровизации Байдена, "дедушка Джо" добавил ему материала для насмешек.

Всего за сутки Джозеф Робиннет сумел сольными выступлениями вновь вернуть внимание к себе. Сначала он высаживал какое-то деревце в парке перед Белым домом метрах в 40-50 от входа в свою резиденцию. Закончив с этим нелегким делом (впрочем, он там ничего сам не копал) президент США, как он это любит делать, пошел в неведомые дали. Обычно в такие моменты на подхвате всегда жена, пару раз был телохранитель из Сикретсервис в костюме зайца, а на предвыборных митингах Байдена у трибуны караулят организаторы мероприятия.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Характерно, что Байден при своем хроническом топографическом кретинизме, старается передвигаться показушною бодро, иногда даже пробегает легкой трусцой метров 5-6, после чего резко сбавляет ход (совсем как та лошадь у цыгана, который ее перед продажей для бодрости накачивает чем-нибудь супербодрящим). Наверное, чтобы доказать, что он в хорошей физической форме. Хотя от президента требуется голова, а не ноги. Что убедительно доказал парализованный Франклин Делано Рузвельт.

Но у Байдена свои приоритеты. Каждый раз, создается такое впечатление, что он хочет от всех убежать. В этот ответственный момент главная задача окружения и сотрудников Секретной службы США, охраняющих президента, вовремя успеть его поймать и развернуть в правильном направлении. Так было и в этот раз: не успел Байден протрусить и 30 футов, как его "поймали".

- Мы что, туда идем? – удивился Джозеф Байден.

- Туда, сэр, - мягко, но настойчиво подсказали ему.

- А я хотел туда, - только и произнес самый могущественный человек на планете и показал рукой в другую сторону.

- Как Вам угодно, сэр, - ответил ему сотрудник, но направление, куда развернул президента, так и не поменял, и Байден послушно потрусил в правильную сторону.

Спустя несколько часов, выступая на мероприятии из своего рабочего плана, Байден вдруг вспомнил, что у его вице-президента Камалы Харрис пару дней назад (на самом деле 20-го октября) был день рождения и решил поздравить ее публично. Лучше бы промолчал. Мало того, что перепутал даты и возраст, так еще и назвал ее "великим президентом", оставив окружающих в недоумении: а это тогда кто перед ними?

Но главный фейерверк за эти сутки президент США устроил, сообщив, что у Великобритании появился новый премьер.

Выступая с трибуны по поводу индийского праздника Дивали, Байден не мог обойти стороной тот факт, что главой правительства Великобритании стал Риши Сунак, индус по происхождению, и его спичрайтерам явно пришлось по вкусу увязать праздник с этим известим.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

- У нас есть новости, что Рашид Санук теперь премьер-министр. Новаторская веха, и это важно, - заявил глава Белого дома, явно не понимая, почему вдруг вокруг возник веселый здоровый смех, а потом махнул рукой и продолжил. - Как сказал бы мой брат – поди разберись.

Вывернулся, получилось даже, что и не перепутал, а потроллил, намекнув, что с премьерами в Великобритании творится полная чехарда.

При этом трудно сказать, что он постоянно не отдает себе отчета, где находится, что делает, о чем и с кем говорит. Бывают просветления. Байден, например, заявил, что не хочет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом в ходе саммита G20.

Но такие просветления становятся все реже. а на американском телевидении медицинские эксперты уже требуют медицинского обследования интеллектуальных способностей действующего президента, а политологи все чаще говорят, что Байден производит впечатления заводной игрушки, которую "заводят" перед каждым мероприятием. А потом он сдувается и начинает "удивлять".

Но вот этого, совершенно точно, не будет. Никто и никогда не признает, что Америкой управляет глубокий старик с деменцией, который все реже понимает, где он и кто он.