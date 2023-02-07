Матери актеров из сериала "Постучись в мою дверь" лежат под обломками после землетрясения в Турции

Работа спасателей в городе Диярбакыр Фото: REUTERS

Землетрясение в Турции повергло мир в шок. Все случилось ранним утром, когда местные жители еще спали. Дома после подземного удара падали за секунды. Под развалинами находятся тысячи людей. Чуть ли не каждый час власти страны сообщают о все новых десятках и сотнях жертв трагедии. Как оказалось, среди них могут оказаться и близкие родственники знаменитых турецких актеров.

Актриса Мелиса Аслы Памук несколько часов назад сообщила новость, что ее близкие оказались под завалами. "Моя бабушка не может ходить, она больна… Они застряли в здании с моей тетей", - молила о помощи звезда сериала "Черная любовь".

Позже девушка сообщила, что ее близких спасли. "И бабушка, и тетя выжили. Слава Богу. Боже, помоги..." - писала в блоге фигуристая брюнетка.

В свою очередь, исполнительница роли Пирил в сериале "Постучись в мою дверь" Башак Гюмюлджинелиоглу бьет тревогу, так как предполагает, что ее мама находится под завалами после землетрясения. "Мама живет в районе Хатай... У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите пожалуйста", - просит рыжеволосая красавица.

А супруг артистки Чагры Чытанак, также сыгравший в сериале главную роль, обратился за помощью к властям, сообщив о том, что его мать лежит под обломками. По его словам, женщина жила в разрушенном доме.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 балла в Турции произошло ранним утром. Несколько городов оказались полностью разрушены, многоэтажные дома складывались как карточные домики. На данный момент сообщается о более двух тысячах погибших. После первого землетрясения было зарегистрировано еще шесть крупных толчков магнитудой более 6 баллов.

Президент Эрдоган выступил с обращением к народу и назвал землетрясение на юго-востоке страны крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года. Более девяти тысяч спасателей и десятки тысяч добровольцев участвуют в поисково-спасательных работах. Однако в стране больше пяти тысяч обрушившихся зданий – даже если толчки не повторятся, считать новых жертв кошмарного землетрясения придется еще несколько дней...