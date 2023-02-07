Семья россиян, попавших в эпицентр землетрясении в Турции, молит о помощи на разрушенной заправке

Мехмет Севай и Наталия Севай успели выскочить на улицу и почти не пострадали, но Роман уже два дня безуспешно просит помощи, чтоб вывезти близких в безопасное место.

Счет погибших уже идет на тысячи, о жертвах среди россиян пока информации нет... Восточная часть Турции не так популярна у туристов, поэтому и наших сограждан там значительно меньше. Но все понимают и выражают скорбь в отношении тех, кого коснулась трагедия.

Роман Лазарев живет в Таиланде, буквально за несколько дней до трагедии улетел из Антакьи от родственников. Антакья - это небольшой город на юге Турции в области Хатай. Однако, - он рассказал «Комсомольской правде», - в этом городе, оказавшегося в эпицентре землетрясения, остались его дядя Мехмет Севай и тетя Наталия Севай . Они успели выскочить на улицу и почти не пострадали, но сам Роман уже два дня безуспешно просит помощи, чтоб вывезти близких людей в безопасное место. Дело осложняется хаосом, отсутствием электричества и бензина:

- Мои родные там, муж с женой, они пережили это землетрясение. Ее прижало шкафом, но они выбрались из квартиры на улицу. Их дом не разрушился полностью. Им повезло, что живут в новостройке, видимо, более прочная конструкция. Им еще повезло, что дом на окраине города. Потому что в центе только лишь старые дома, которые просто посыпались все. А их дом сильно потрескался, и он до сих пор стоит, не разрушился. Уже вторые или третьи сутки пошли, как они на улице. Никакая помощь к ним фактически не приехала, - видимо, так велик масштаб бедствия, что люди просто не справляются. Да, спецслужбы разгребают завалы в центре, но с точки зрения эвакуации и медицинской помощи практически ничего нет, потому что и больницы тоже многие разрушены. Их там пустили в машину погреться. Шел сильный дождь, останься они на улице, точно бы промокли и заболели. Есть проблема с вылетами и выездами. Потому что разрушен аэропорт, разрушены заправки. Невозможно заправиться. Они пытались у кого-то попросить бензин всю ночь, но не получилось. У них там нет электричества, все телефоны сели.

Добраться до города есть вариант с вертолетом – но он сложный и дорогой. Одна автомобильная дорога повреждена, но Антакья город не маленький, туда можно доехать на нескольких трассах. Нужны люди с лекарствами, с одеждой, потому что люди выбегали из домов, в чем были. Мой дядя, который спасся, он диабетик, лекарства он не забрал, поэтому было бы хорошо добыть таблетки.

Они вышли на связь одним коротким сообщением – они стоят на заправке, до сих пор не уехали из города, что до сих пор не могут найти бензин и выключила телефон. Помимо них там стоят десятки машин, которые так же уехать из-за отсутствия бензина. У людей нет воды, продуктов, боятся мародерства и возможных грабежей, у людей начинается паника.

Контакты родственников Романа Лазарева для помощи в эвакуации из эпицентра землетрясения – в редакции KP.RU. Если у кого-нибудь в Турции есть возможность оказать помощь (лекарства, вода, бензин) пишите в мессенджеры (whatsap, telegram +73912069652).

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