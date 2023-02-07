Младенец предупредил родителей о надвигающемся землетрясении в одном из самых пострадавших районов Турции

Последствия разрушительного землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Фото: REUTERS

О чудесной истории родственников мужа, живущих в том районе Турции, где 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение, рассказала россиянка Елена Йылмаз (живет в Анталии). Семью буквально спас 5-месячный сын, который за пару часов до подземных толчков словно предупреждал родителей о надвигающейся беде:

- Родные моего мужа были в Диябакыр, их дом разрушен. Они успели выбежать, когда все задрожало. Они не спали, их маленький сын Омер проснулся и стал дико кричать, ему 5 месяцев. Когда Айиша взяла на руки, то начала качаться люстра, стаканы с водой съехали на пол, они схватили ребенка и побежали. Успели отбежать раздетые от дома, и он рухнул. Они были в старой части города, несколько этажей дом.

Связи в том районе нет, а муж Елены отправился на подмогу родным. Связаться ни с кем из них она не может:

- Смогли позвонить мужу, он поехал за ними на машине. Никто из них недоступен, телефоны сели. У мужа просто связи нет, сообщения не доходят. 10 часов я не знаю где они. Простите, я больше ничего не знаю. Мне очень страшно за них и мужа, но верю, что все будет хорошо.

В это же время еще одна русскоговорящая турчанка, Диляра Йилдырымоглы, переживает за подругу Наталью:

- Она с небольшой группой оказалась в Газиантепе, повезла туристов на экскурсию. Они оказались практически в самом эпицентре землетрясения. Они провели две не очень хорошие ночи, практически ничего не рассказывали, но это было очень страшно. У них была проблема найти бензин, дизельное топливо есть, а бензина нет. Но добрые люди им с топливом помогли вчера поздним вечером. Мы пытались помочь им найти бензин через соцсети. Вторую ночь они провели частично на заправке, а частично уже в машине. Утром выехали, надеюсь, что доберутся до безопасного места!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Всё из-за девочки. Ещё больше природных катаклизмов обещают человечеству метеорологи (подробнее)