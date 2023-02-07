Антон Яковлев дал дорогу молодым актерам, но и о «старой гвардии» Гоголь-центра не забыл

Фото: Татьяна ЖДАНОВА

До недавнего времени у этой пьесы была не столь богатая сценическая биография, как, например, у «Гамлета». Слишком ветвистый сюжет, где много самостоятельных линий и большое количество персонажей, которые логически должны соединиться в финале.

Однако с недавних пор «Сон в летнюю ночь» чуть ли не самая популярная комедия Шекспира на российской сцене. Этот спектакль шел в Гоголь-центре в постановке Кирилла Серебренникова. После закрытия центра «Сон в летнюю ночь» снова появился в репертуаре теперь уже вновь Театра им.Гоголя. Это одна из первых премьер в постановке Антона Яковлева - минувшим летом он стал художественным руководителем. «Эта пьеса для меня – гротескное выражение нашей жизни, которая иногда сама похожа на безумный сон. Крайние обстоятельства, как увеличительное стекло, проявляют то, что нам нужно изменить в себе, становятся вызовом, благодаря которому мы можем взглянуть на жизнь другими глазами», - объяснил режиссер.

Фото: Татьяна ЖДАНОВА

После изменения формата театра, Антон Яковлев обновил труппу, набрал 28 молодых артистов: выпускников и еще студентов театральных вузов. Они заняты в новой постановке по Шекспиру.

Афинский двор готовится к свадьбе герцога Тезея (актер Анатолий Просалов) с царицей амазонок Ипполитой (Мария Свирид). Репетиция свадьбы напоминает съемки популярного телевизионного шоу.

Павел Комаров в роли туповатого администратора шоу дает важные указания зрителям (уж этот модный интерактив!): во время записи отключить мобильные телефоны, в буфет/туалет - только в антракте, артистов нужно подбадривать аплодисментами….

Участники шоу: Тезей, Ипполита, их свита выходят на сцену в современных цивильнрых костюмах. Среди приглашенных на свадьбу – четверо юных героев, запутавшихся в своих любовных предпочтениях. Лизандр (Евгений Пуцыло) влюблен в Гермию (Алеся Алисиевич/Алена Гончарова). И Деметрий (Сергей Савичев) тоже влюблен в Гермию, которая любит Лизандра и сопротивляется требованию своего отца выйти замуж за Деметрия. Елена (Виктория Кизко/Полина Шеповалова), лучшая подруга Гермии, безответно атакует Деметрия, но он хочет быть с Гермией. Влюбленные обрушивают на герцога свои жалобы и переживания. Но не находят поддержки: герцогу не до них, разобраться бы самому со своей воинственной невестой-амазонкой.

Молодые герои сбегают в волшебный лес, где их любовный многоугольник еще больше запутывают эльфы и феи. Добавьте к гремучей смеси молодых темпераментов проказы главного эльфа Пэка (Егор Попов), в руках которого оказалось колдовское зелье. Сок волшебного цветка навевает любовный пыл и меняет влюбленных местами. На этом сценические фокусы не заканчиваются. В этой измененной, абсурдной реальности происходят чудеса и превращения, которые меняют восприятие героев и зрителей.

Ночной лес - волшебная стихия, в нем властвуют повелители эльфов Оберон (эту роль исполняет Марк Бурлай) и его супруга Титания (Ирина Выборнова/Ирина Рудницкая). Люди становятся невольными жертвами их столкновений и интриг.

Антон Яковлев сделал из царицы фей и эльфов Титании – эдакую капризную театральную приму, красавицу не первой свежести, в которой нет ни грамма сомнения, что все еще может играть Дездемону. Вздорный характер капризной примадонны обрушивается на ее помощницу – Фею по имени Люся (Людмила Гаврилова). Надо признать: «старая гвардия» Театра им.Гоголя легко и с настроением разыгрывает комический сюжет.

Тем временем группа афинских ремесленников готовит спектакль - комедию о любви Фисбы и Пирама. Это свадебный подарок герцогу от народа. Роль трагического любовника Пирама досталась ткачу по кличке Основа (Кирилл Ковбас), его возлюбленную Фисбу должен сыграть починщик мехов Фрэнсис Дудка (Дмитрий Высоцкий/Денис Лукин). Это уже «театр в театре», «спектакль в спектакле». Мужчина переодетый в женщину по определению смешон, как и человек с ушами осла, в которого под воздействием зелья превратился ткач, пока репетировал роль Пирама.

Из «жития» Фисбы и Пирама режиссеры обычно делают бенефисный номер из разряда театральных капустников. Кирилл Ковбас играет Пирама и Осла настолько смешно, что смеются не только зрители в зале, но едва сдерживают смех актеры на сцене, которые наблюдают за нелепыми превращениями. С ролью «стены» (через нее переговариваются Физба и Пирам) отлично справился Андрей Ребенков.

При всем «упоении игрой», все же возникает ощущение, что это студенческий спектакль выпускного курса, где каждый исполнитель старается показать накопленный за годы обучения актерский багаж. Есть несколько работ, которые сделаны на отлично. Отдельный респект Алесе Алисиевич, Кириллу Ковбасу, Евгению Пуцыло, Анатолию Просалову, работа которых вселяет надежду на появление новых ярких театральных имен. Сумел показать свою музыкальную многогранность Андрей Злобин (он играет на электрогитаре, на электропианино), вокальный умения продемонстрировал Антон Лызо.

В этом спектакле режиссер сделал ставку на молодежь. Но и «старая гвардия» не подвела. Она демонстрируют прекрасную актерскую форму.

Даже те критики, которые сожалеют об уходе Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, вынуждены признать, что на месте старого рождается новый театр, не менее интересный.

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