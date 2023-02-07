ФСБ опубликовала кадры задержания главарей международной терструктуры

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел провели в Москве и Красноярске задержания главарей и рядовых членов международной террористический организации.

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* («КТД»* запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников», - комментируют кадры задержаний и обысков в ФСБ России.

В ведомстве отмечают, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки вербовали и оказывали помощь в переправке рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирии, а также призывавали к совершению преступлений террористического характера.

«У задержанных изъяты пропагандистские видеоматериалы «КТД»*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности.

Задержанным грозят сроки от 15 до 20 лет лишения свободы за организацию и финансирование терроризма. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*Запрещенная в России террористическая организация